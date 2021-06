“E’ un uno-due che fa male”. Gianni Petrucci non si nasconde e mostra tutta la sua amarezza per la doppia rinuncia di Marco Belinelli e Gigi Datome. I due giocatori hanno infatti comunicato che non giocheranno con l’Italia il Preolimpico di Belgrado a causa di alcuni problemi fisici che si sono trascinati fino alla conclusione della finale Scudetto.

Il Presidente della FIP, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha espresso il dispiacere per due assenze che pesano certamente sulle possibilità dell’Italia di qualificarsi alle Olimpiadi. “Ne soffro perchè è lo specchio di un sistema sbagliato. Il basket italiano si riempie la bocca di NBA, di Eurolega e del campionato, ma non capisce che l’Olimpiade vale molto di più come immagine. E aggiungo che si diventa campioni solo inseguendo il sogno olimpico”.

Petrucci non ha risparmiato anche qualche critica, nemmeno troppo velata, a Belinelli e Datome: “Non entro nel merito delle motivazioni e non voglio accusare i due giocatori. Ho provato a convincerli, ma sono rimasti sulle loro posizioni. Però, mi chiedo come mai il riposo e gli interventi chirurgici vengono sempre programmati in coincidenza con le attività della Nazionale. Se Beli e Gigi avessero dovuto giocare la finale scudetto fino a gara-7 si sarebbero risparmiati?”

Credit Ciamillo