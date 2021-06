Appare più di una semplice voce di mercato quella che porta le strade di Gianmarco Pozzecco e dell’Olimpia Milano verso l’unione. L’ormai ex allenatore della Dinamo Sassari, infatti, sarebbe tra i nomi al centro dei pensieri di Ettore Messina per sostituire Tom Bialaszewski nel ruolo di vice.

L’altro nome, oltre a quello del Poz, almeno per quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di un altro uomo di spicco del basket italiano, Massimo Bulleri, che nella passata stagione ha preso in mano Varese dopo l’esonero di Attilio Caja in piena Supercoppa e, tra una difficoltà da infortuni e l’altra, l’ha portata fino al mantenimento della categoria.

In un primo momento in corsa c’era anche Piero Bucchi, ma è un nome che sembra sceso di quotazioni col tempo, in quello che è un autentico valzer di panchine che ha finora interessato la Serie A. Nel caso in cui Pozzecco accettasse l’incarico, tornerebbe a fare il vice dopo essersi già calato in questi panni tra il 2015 e il 2017, dietro al suo ex compagno al tempo dello scudetto della stella di Varese Veljko Mrsic.

Milano è al centro di vari intrighi di mercato in questo momento: dopo gli arrivi di Alviti, Devon Hall e Mitoglou ci sono sul taccuino i nomi di Giampaolo Ricci e Nicolò Melli, ma se per l’uno la strada si sta facendo in discesa, per l’altro dipende tutto dalle mosse della NBA e non solo.

Credit: Ciamillo