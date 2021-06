Basket femminile: Valeria Trucco non sarà agli Europei, restano in 14 per 12 posti

Valeria Trucco è stata autorizzata ieri a lasciare il raduno dell’Italia: a Valencia, con le squadre ora entrate nella bolla degli Europei e senza possibilità di avere rapporti con l’esterno, saranno in 14 a giocarsi i 12 posti del roster azzurro per la rassegna continentale.

Così Lino Lardo sul suo contributo: “L’ho voluta ringraziare davanti alla squadra per l’importante contributo che ha dato al gruppo in queste settimane. Vale il discorso fatto quando abbiamo salutato Martina Spinelli, chiunque lavora per la squadra mette il proprio bel mattoncino per la costruzione di questo progetto“.

L’Italia debutterà giovedì contro la Serbia alle 18:00, per poi ritornare sul parquet della Fonteta il giorno dopo alle 15:00 con il Montenegro e poi, di nuovo alle 18:00, domenica contro la Grecia.

Le azzurre vengono da un girone di qualificazione nel quale, dopo la prima sconfitta con la Repubblica Ceca, sono arrivate cinque vittorie consecutive. Nelle tre amichevoli giocate in preparazione due sconfitte (ma una di esse solo al supplementare) con la Francia e una vittoria con la Turchia; non disputato il match con la Spagna per le positività al Covid-19 della superstar Alba Torrens e di Tamara Abalde.

