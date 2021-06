Sono scattate oggi, in quel di Atene, le Super Final per quanto riguarda la World League di pallanuoto al femminile. Prima giornata con successi netti per Ungheria (sul Giappone), Stati Uniti (sulle padrone di casa della Grecia) e Spagna (sul Kazakistan). Sorprendente invece il successo del Canada sulla Russia. Riviviamo questo turno con tutti i tabellini e le classifiche.

Girone A

UNGHERIA-GIAPPONE 26-10 (7-1, 5-4, 5-1, 9-4)

Ungheria: Magyari, Szilagyi 1 (rig.), Antal 3, Gurisatti 3, Szucs, Parkes 7, Illes, Keszthelyi 5 (1 rig.), Leimeter 2, V. Valyi 2, Rybanska, Mate, Kaso. All. Biro

Giappone: Miura, Arima 1, A. Inaba 2, Ura, Iwano, Koide 1, Hashida 1, Niizawa 2, Yamamoto, Kawaguchi 2, Tokumoto, Kudo 1, Shioya. All. Motomiya

Arbitri: Teixido (Esp) e Salnichenko (Kaz)

Note: sup. num. Ungheria 4/7, Giappone 4/8. Rigori: Ungheria 2/2

CANADA-RUSSIA 12-10 (5-1, 2-3, 2-4, 3-2)

Canada: C. Wright, McKee 2, Crevier 1, E. Wright 1, Eggens 2, Sohi 3, Amorosa, Lemay-Lavoie 1, McKelvey, Christmas 1, Paul, La Roche 1, Gaudreault. All. Paradelo

Russia: Karnaukh, Bersneva, Prokofyeva 4, Karimova 2, Borisova, Churzina, Glyzina 2, Simanovich, Timofeeva 2, Vakhitova, Ev. Ivanova, Fedotova, Golovina. All. Gaidukov

Arbitri: Stavridis (Gre) e Wengenroth (Sui)

Note: sup. num. Canada 2/5, Russia 6/12. Rigori: Canada 0/1

CLASSIFICA: Ungheria 2, Canada 2, Giappone 0, Russia 0.

Girone B

SPAGNA-KAZAKISTAN 20-11 (5-5, 7-1, 2-0, 6-5)

Spagna: Ester, Bach, A. Espar 2 (1 rig.), B. Ortiz 3 (1 rig.), Tarragò 3 (1 rig.), I. Gonzalez 2, C. Espar, E. Ruiz 1, Forca 2, Crespi 3, Aznar 3, Leiton 1, M.E. Sanchez. All. Oca

Kazakistan: Zharkimbayeva, Pochinok 1, Glukhova, Turova 4, Yeremina 2, Roga 3 (1 rig.), Novikova, Muravyeva, Shapovalova, Khritankova 1, Anossova, Murataliyeva, Kolesnichenko. All. Naurazbekov

Arbitri: Peris (Cro) e Ohme (Ger)

Note: sup. num. Spagna 5/8, Kazakistan 7/13. Rigori: Spagna 3/4

STATI UNITI-GRECIA 16-9 (4-3, 4-2, 4-2, 4-2)

Stati Uniti: Johnson, Musselman 3, Seidemann 1, Fattal 3, Hauschild, Steffens 2 (1 rig.), Haralabidis 3, Raney 1, A. Fischer, Gilchrist 1, M. Fischer, A. Williams 2, Longan. All. Krikorian

Grecia: Stamatopoulou, Tsoukala 1, Tricha, M. Plevritou 3, Xenaki 2, Patra, Tornarou, V. Plevritou 2, E. Plevritou 1, Sotireli. All. Lorantos

Arbitri: Zwart (Ned) e Voevodin (Rus)

Note: sup. num. Stati Uniti 9/13, Grecia 6/12. Rigori: Stati Uniti 1/1

CLASSIFICA: Spagna 2, Stati Uniti 2, Grecia 0, Kazakistan 0.

