Seconda amichevole e seconda vittoria per la Nazionale italiana di calcio femminile. Dopo il successo contro le campionesse d’Europa dell’Olanda, le azzurre allenate da Milena Bertolini si sono imposte a Wiener Neustadt, piccola cittadina immersa nel verde a circa mezz’ora di macchina da Vienna, contro l’Austria per 3-2.

Un match nel quale la CT ha dato modo a tante giovani di mettersi in mostra al cospetto di una compagine di tutto rispetto che non pochi problemi ha creato alla selezione del Bel Paese. Grazie a una doppietta di Soffia al 3′ e al 53′ e a un gol su rigore realizzato da Linari al 76′ il bersaglio grosso è stato centrato. In due circostanze le padrone di casa erano pervenute al pareggio con Billa al 12′ e Wenninger al 68′.

“La partita è stata come mi aspettavo, impegnativa, molto fisica e aggressiva. Noi abbiamo iniziato timorose come era prevedibile, perché in campo c’erano molte giovani, ma anche tanto talento e qualità. Sono felice e soddisfatta perché le ragazze sono state brave, non si sono mai abbattute, quando hanno preso gol hanno reagito. Insomma è stato un ottimo test con tante indicazioni positive“, le parole di Bertolini (fonte: Figc).

Giocatrici che ora si concederanno una pausa per la vacanze estive per poi riprendere la loro esperienza con la Nazionale a settembre quando avranno inizio le qualificazioni ai Mondiali del 2023.

Foto: Lisa Guglielmi / LPS