Da poco è arrivato l’annuncio dell’Umana Reyer Venezia che suona come la risposta ideale al Famila Schio dopo che le orange hanno ingaggiato Charli Collier, prima scelta assoluta al draft WNBA 2021 (per qualificazioni di Eurolega e Supercoppa Italiana ci sarà la lituana Monika Grigalauskyte).

Sotto canestro, per il club ora allenato da Massimo Romano (promosso con l’uscita di Giampiero Ticchi) arriva infatti Astou Ndour, uno dei totem del basket europeo, e in particolare spagnolo, dell’epoca recente. Già di livello anche in WNBA con Chicago Sky e Dallas Wings, e prima ancora con le San Antonio Stars, ha già giocato in Italia dal 2016 al 2018 a Ragusa. Agli ultimi Europei ha viaggiato a 15.2 punti e 6.8 rimbalzi di media, anche se la Spagna si è trovata a subire, in casa, un’enorme delusione con anche il mancato approdo alle qualificazioni dei Mondiali, cui andrà invece la Russia.

Non si tratta però dell’unico movimento di questi giorni: la citata Schio ha confermato le presenze in roster di De Pretto, Francesca Dotto, Keys e Crippa. La stessa Reyer ha concretizzato un ritorno, quello di Sara Madera, che per due anni è stata in prestito prima a Lucca e poi a Broni. La stessa Lucca ha inserito vicino a canestro Caterina Gilli, mentre è di ritorno in Italia Ilaria Milazzo, a San Martino di Lupari. Broni, invece, vede il ritorno di Virginia Galbiati e aggiunge sotto canestro Nina Dedic.

Per Sassari c’è Giulia Moroni da play, mentre, se Faenza per il momento lavora soprattutto sul fronte riconferme, l’altra neopromossa, Moncalieri, si lascia attendere. Intanto Costa Masnaga porta in A1 Susanna Toffali, colonna dell’ultima stagione del Sanga Milano.

Foto: fiba.basketball