Doppia scelta, una forzata e l’altra tecnica, per Meo Sacchetti in vista del torneo di Amburgo, alias VTG Supercup, che l’Italia andrà a disputare in preparazione al Preolimpico. E lo farà anche con due dei tre NBA, in attesa di conoscere il destino del terzo ancora impegnato nei playoff.

Della trasferta tedesca non farà parte Davide Alviti, che è costretto anche a dire addio a ogni speranza di Belgrado: per l’ala di Trieste un trauma distrattivo di secondo grado del muscolo psoas, con tempi di recupero che vanno oltre Belgrado. L’altro escluso, ma per scelta tecnica, è Simone Zanotti, il centro di Pesaro che è tra i pochi certi della conferma per la stagione 2021-2022.

Questi i 14 che andranno in Germania:

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#4 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#25 Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A, Santa Clara Broncos – NCAA)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#34 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

Ad Amburgo, dal 18 al 20 giugno, l’Italia sfiderà prima la Tunisia, poi la Repubblica Ceca e infine la Germania, prima di trasferirsi a Milano e giocare l’ultima amichevole con il Venezuela al PalaLido (alias Allianz Cloud), questa volta con il roster al completo con l’ingresso degli elementi che ancora necessitavano di alcuni giorni di stop dopo una lunga stagione chiusasi molto in là nel tempo.

Credit: Ciamillo