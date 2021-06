La nazionale italiana di pallacanestro femminile ha perso l’amichevole odierna, pre Europei, che la vedeva contrapposta alla Francia. Il risultato finale della sfida, la quale si è svolta a Mulhouse, è stato un netto 70-53 in favore delle transalpine. Per le azzurre si tratta della seconda sconfitta consecutiva patita contro le francesi dopo quella subita ieri, al termine di un tempo supplementare, per 69-61.

L’Italia, per la verità, ha iniziato bene il match è per due quarti c’è stata partita vera. Fessina ha segnato cinque punti nei primi minuti e le azzurre hanno concluso il periodo inaugurale in vantaggio di un punto sul 17-16. Sul finire della seconda frazione di gioco, però, la Francia ha cambiato marcia e alla pausa lunga si è andati con le transalpine avanti 35-28. Quando, poi, le due squadre sono tornate in campo, la Francia ha completato l’opera piazzando un parziale di 10-2 che le ha permesso di controllare il margine acquisito per il resto della partita.

Queste le dichiarazioni rilasciate da coach Lino Lardo al termine della partita: “Usciamo da queste due amichevoli con maggiori certezze, dopo soli dieci giorni di raduno. Sono soddisfatto della risposta delle ragazze, che dopo la partita dispendiosa di ieri e nonostante qualche acciacco, hanno mantenuto alta l’intensità contro una squadra come la Francia. Oggi la partita è scappata via quando, pur mantenendo un ottimo standard difensivo, abbiamo smesso di fare canestro, anche prendendo tiri aperti. Ci sono discreti margini di miglioramento e lo sapevamo, nei giorni che ci separano dalla partenza per la Spagna abbiamo tanto lavoro che ci attende. Ma torniamo dalla Francia con una fiducia rinnovata“.

Ora le azzurre torneranno a Roma per proseguire il raduno e ritroveranno Cecilia Zandalasini e Martina Spinelli. In programma, prima dell’inizio degli Europei, adesso, ci sono solo le amichevoli con Turchia (11 giugno) e Spagna (12 giugno). Ricordiamo, infine, che l’esordio delle azzurre nella rassegna continentale avverrà il 17 giugno alle ore 18.00 contro la Serbia.



IL TABELLINO DI ITALIA FRANCIA-ITALIA 70-53 (11-13; 35-28; 52-41)

Francia: Epoupa (0/1), Miyem 14 (6/8, 0/1), Chartereau 5 (1/2, 1/4), Gruda 5 (2/2), Ciak 2 (1/2), Michel 6 (1/2, 1/1), Vukoslavljevic 9 (4/5, 0/2), Rupert 2 (1/2), Williams 9 (0/1, 2/2), Johannes 11 (1/4, 3/5), Duchet (1/3 da 3), Tchatchouang 1 (0/1). All. Garnier

Italia: Keys 2 (1/1, 0/1), Romeo 5 (1/3, 1/7), Bestagno 8 (4/6, 0/1), Carangelo 9 (3/3, 1/2), Pan 1 (0/2, 0/2), Trucco (0/1 da 3), Santucci 7 (2/3, 0/1), Fassina 7 (1/2, 1/1), Andrè 6 (2/6), Cinili 2 (1/3, 0/3), Cubaj 4 (2/8), Penna 2 (0/4, 0/8). All. Lardo.

Credit: Ciamillo