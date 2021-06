Beach volley, World Tour 2021 Ostrava. Impresa Windisch/Cottafava! Battuti Guto/Arthur: sono in tabellone principale!

Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italbeach nel torneo di Ostrava, il 4 stelle della Repubblica Ceca che chiude il percorso di qualificazione olimpica. In attesa di ratificare la terza coppia a Tokyo per l’Italia, arriva una bellissima notizia dalle qualificazione che promuovono a sorpresa ma con grande merito Jakob Windisch e Samuele Cottafava al tabellone principale, mentre Ranghieri e Viscovich si devono arrendere ma vendono cara la pelle contro gli ex vice-campioni del mondo austriaci Doppler/Horst.

Windisch/Cottafava hanno prima dovuto fare i conti con una coppia di ottimo livello come quella tedesca composta da Bergmann e Harms, battuti 2-0. Primo set tiratissimo con gli azzurri che sono riusciti ad avere la meglio ai vantaggi (23-21) e secondo parziale tutto di marcia italiana con Windisch e Cottafava che festeggiano il passaggio del turno con un meno palpitante 21-16.

Nella finale per l’ingresso al tabellone principale prestazione strepitosa per gli azzurri contro i brasiliani Guto/Arthur che solo nel primo set sono riusciti a tenere il ritmo di Windisch/Cottafava arrendendosi solo con il punteggio di 21-19, mentre nel secondo set hanno subito fin dalle prime battute il gioco degli italiani, vittoriosi senza problemi 21-12.

Impresa solo sfiorata, invece, per l’altra coppia azzurra iscritta alle qualificazioni, composta da Alex Ranghieri e Marco Viscovich. Gli azzurri, opposti a Doppler/Horst, hanno lottato strenuamente in un primo set infinito arrendendosi solo con il punteggio di 36-34, con tanti set ball annullati da una parte e dall’altra. Nel secondo set la coppia italiana non ha mollato la presa ma si è arresa con il punteggio di 21-18, denotando comunque una grande crescita rispetto alò debutto di Sochi.

Primo turno qualificazioni maschili: Guto/Arthur (BRA)-Sepka/Semerad (CZE) 2-0 (21-15, 21-16), Windisch/Cottafava (ITA)-Bergmann/Harms (GER) 2-0 (23-21, 21-16), Huber/Dressler (AUT)-Kuvichka/Kislytsyn (RUS) 1-2 (19-21, 21-18, 10-15), Menéndez/Huerta (ESP)-Koekelkoren/van Walle (BEL) 2-0 (21-18, 21-18), Krattiger/Breer (SUI)-Krou/Barthelemy (FRA) 2-0 (31-29, 21-19), Pokeršnik/Zemljak (SLO)-Saxton/O’Gorman (CAN) 0-2 (16-21, 13-21), Mol/Berntsen (NOR)-Åhman/Hellvig (SWE) 1-2 (21-16, 22-24, 19-21), Pedrosa/Campos (POR)-Hörl/Pristauz (AUT) 1-2 (21-23, 21-16, 12-15), Doppler/Horst (AUT)-Viscovich/Ranghieri (ITA) 2-0 (36-34, 21-18), Renato/Vitor Felipe (BRA)-Brunner/Schalk (USA) 0-2 (19-21, 18-21), Azaad/Capogrosso (ARG)-Pfretzschner/Sowa (GER) 0-2 (18-21, 18-21), Kruk/Miszczuk (POL)-Liamin/Myskiv (RUS) 0-2 (11-21, 19-21), Heidrich/Gerson (SUI)-Hartles/Nicklin (NZL) 2-0 (21-14, 21-17), O’Dea/O’Dea (NZL)-Boermans/de Groot (NED) 0-2 (15-21, 14-21), Aye/Gauthier-Rat (FRA)-Métral/Haussener (SUI) 1-2 (21-18, 20-22, 11-15), Fredericks/Williams (RSA)-Seidl/Waller (AUT) 0-2 (9-21, 12-21)

Secondo turno qualificazioni maschili: Guto/Arthur (BRA)-Windisch/Cottafava (ITA) 0-2 (19-21, 12-21), Kuvichka/Kislytsyn (RUS)-Menéndez/Huerta (ESP) 0-2 (15-21, 6-21), Krattiger/Breer (SUI)-Saxton/O’Gorman (CAN) 1-2 (21-15, 20-22, 12-15), Åhman/Hellvig (SWE)-Hörl/Pristauz (AUT) 2-1 (21-18, 16-21, 15-11), Doppler/Horst (AUT)-Brunner/Schalk (USA) 2-1 (21-18, 17-21, 15-13), Pfretzschner/Sowa (GER)-Liamin/Myskiv (RUS) 1-2 (18-21, 21-15, 8-15), Heidrich/Gerson (SUI)-Boermans/de Groot (NED) 0-2 (17-21, 15-21), Métral/Haussener (SUI)-Seidl/Waller (AUT) 1-2 (16-21, 21-15, 12-15)

Primo turno qualificazioni femminili: Walsh Jennings/Sweat (USA)-Bye, Böbner/Vergé-Dépré (SUI)-Schoon/Stam (NED) 0-2 (17-21, 16-21), Arvaniti/Karagkouni (GRE)-Makhno/Makhno (UKR) 0-2 (18-21, 18-21), Tolentino/Savonije (AHO)-Dabizha/Rudykh (RUS) 0-2 (16-21, 14-21), Amaranta/Lobato (ESP)-Berntsen/Ulveseth (NOR) 2-0 (21-16, 23-21), Álvarez/Moreno (ESP)-Strauss/Strauss (AUT) 2-1 (17-21, 22-20, 15-8), Tainá/Victoria (BRA)-van Driel/van Driel (NED) 0-2 (14-21, 16-21), Zolnercikova/Svobodova (CZE)-Megan/Nicole (CAN) 0-2 (15-21, 8-21), van Iersel/Ypma (NED)-Dostalova/Dostalova (CZE) 2-0 (21-12, 21-7), Davidova/Lunina (UKR)-Frolova/Voronina (RUS) 0-2 (16-21, 17-21), Bocharova/Ganenko (RUS)-Lunde/Olimstad (NOR) 2-1 (21-14, 10-21, 15-11), Legieta/Gromadowska (POL)-Soria/Carro (ESP) 0-2 (12-21, 10-21), Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Ceynowa/Lodej (POL) 2-1 (21-14, 19-21, 15-10), Klinger/Klinger (AUT)-Jupiter/Chamereau (FRA) 2-0 (21-18, 21-17), Placette/Richard (FRA)-Gordon/Marcelle (CAN) 2-0 (21-17, 21-13), Dunarova/Resova (CZE)-Behrens/Ittlinger (GER) 0-2 (15-21, 4-21)

Secondo turno qualificazioni femminili: Walsh Jennings/Sweat (USA)-Schoon/Stam (NED) 1-2 (18-21, 21-19, 12-15), Makhno/Makhno (UKR)-Dabizha/Rudykh (RUS) 0-2 (16-21, 17-21), Amaranta/Lobato (ESP)-Álvarez/Moreno (ESP) 2-1 (21-19, 19-21, 17-15), van Driel/van Driel (NED)-Megan/Nicole (CAN) 0-2 (21-23, 13-21), van Iersel/Ypma (NED)-Frolova/Voronina (RUS) 1-2 (16-21, 21-17, 12-15), Bocharova/Ganenko (RUS)-Soria/Carro (ESP) 0-2 (12-21, 11-21), Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Klinger/Klinger (AUT) 2-0 (21-18, 22-20), Placette/Richard (FRA)-Behrens/Ittlinger (GER) 0-2 (16-21, 26-28).