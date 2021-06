Basket femminile, Italia-Grecia 77-67: le pagelle delle azzurre. Benissimo Penna (13 punti), Zandalisini e Bestagno sempre al top

Vittoria con brivido per l’Italbasket femminile. Le ragazze di coach Lardo, dopo aver raggiungo +21 come massimo vantaggio, si fermano e rischiano nell’ultimo parziale contro la Grecia. Rialzando la testa nel momento decisivo, le azzurre chiudono il match vincendo 77-67 contro le elleniche e classificandosi come seconde nel girone. In attesa di sapere chi dovremo affrontare nello spareggio di domani 21 giugno (una tra Spagna e Svezia), andiamo a riepilogare le pagelle del match di oggi.

Jasmine Keys, 6: prestazione pressoché in linea con quella della partita contro il Montenegro di venerdì. Segna 4 punti, ma da lei ci si aspetta qualcosa di più in termini di apporto alla squadra. Si rifarà.

Nicole Romeo, 6,5: pronto riscatto per la playmaker che milita nella Passalacqua Ragusa. 9 punti messi a referto nel match di oggi (2/7 dal campo e 4/4 dalla lunetta), sfiorando quindi la doppia cifra. Si aspettava una reazione da parte sua: risponde presente.

Martina Bestagno, 7: ottima conferma da parte della ragazza classe 1992. Parte in quintetto, segna 9 punti (2/3 dal pitturato e 5/5 nei tiri liberi) e contribuisce in buona parte al successo finale. Deve continuare così.

Debora Carangelo, 6,5: come la compagna di Nazionale e di club Bestagno, prosegue la striscia positiva di prestazioni anche da parte di Carangelo. Mette a referto anche lei 9 punti (3/10 dal campo), confermandosi una presenza importante su entrambi i lati del campo. Pesano su di lei, purtroppo, i falli commessi.

Cecilia Zandalasini, 7: anche contro la Grecia la “Zanda” dimostra tutto il suo valore. Doppia cifra per lei (11 punti), segnando sia nel pitturato che dalla lunga distanza (è sua la tripla del primo importante vantaggio nel corso del match sul 16-5 nel primo quarto). Si spera che possa continuare a giocare su questi livelli anche nei prossimi match.

Francesca Pan, 6,5: una partita leggermente migliore rispetto a quella di venerdì contro il Montenegro. Inserita nel quintetto titolare, chiude il match con 7 punti in 24 minuti di sul parquet (3/9 dal campo). Ottimo inizio di partita con palla rubata alle elleniche e pronto canestro. Ha dato il suo contribuito, ci voleva.

Valeria De Pretto, sv: senza voto, non scende in campo.

Olbia Andrè, 6,5: insieme a Francesca Pan, è autrice di una rubata ad inizio match e confeziona un assist per la compagna Carangelo. 8 i punti messi a referto per il centro classe 1998. Un’altra partita di sostanza, come lei sa fare.

Sabrina Cinili, 5,5: solo 3 i punti messi a segno stasera (1/4 dal campo e un tiro libero, in 17 minuti di gioco). Un piccolo passo indietro rispetto alla buona prestazione di venerdì. Deve ritrovare le sue giocate in vista delle prossime partite.

Beatrice Attura, 5,5: anche per lei un passo indietro rispetto al match precedente. Segna solo dalla lunetta (4 punti, frutto di un 4/4), nessun canestro su azione. Deve migliorare, ha le qualità per farlo e per dimostrare il suo talento.

Lorena Cubaj, 5,5: prestazione molto opaca per la nostra ragazza che gioca in NCAA. Venti minuti sul parquet e nessun canestro segnato (0/4 dal campo). Si salva solo alla voce rimbalzi (8). Saprà sicuramente rifarsi, ha tutte le carte in regola.

Elisa Penna, 7: top scorer del match di stasera (13 punti). Ottima prestazione per l’ala della Reyer Venezia, che trascina le compagne per tutta la partita e soprattutto nei momenti decisivi. Pronto riscatto per lei, come si sperava accadesse dopo la partita contro il Montenegro.

All. Lino Lardo, 7: gestione ordinaria per buona parte del match, grazie anche all’ampio vantaggio che le azzurre riescono a guadagnare sulle avversarie. Chiama due time-out parlando alle sue ragazze in maniera molto “decisa”, quando capisce che le cose non stanno più girando per il verso giusto, cercando quindi di scuotere le sue ragazze dopo una partita che sembrava essere in ghiaccio. Messaggio prontamente recepito dalle giocatrici.

