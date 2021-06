Basket femminile, Europei: Belgio, clamoroso ko con la Bosnia all’esordio. Perde anche la Spagna!

Si è disputato oggi il primo turno degli Europei femminili di basket e la grande sorpresa arriva da Strasburgo, dove il Belgio, una delle maggiori favorite alla vittoria finale, è stato battuto dalla Bosnia ed Erzegovina. Shock anche per la sconfitta della Spagna che cede contro la Bielorussia in un match dove le iberiche sbagliano tantissimo al tiro.

Nel primo match di giornata la Svezia ha battuto nettamente la Slovacchia per 74-57. Match praticamente già chiuso fin dal primo periodo, finito sul 20-11 per le svedesi, ma le nordiche mettono la parola fine nel terzo quarto con un parziale di 25-6. Migliori marcatrici, con 17 punti, la svedese Frida Eldebrink e la slovacca Ivana Jakubcova. Nel secondo match del gruppo A si sente l’assenza di Alba Torrens tra le fila della Spagna, con le iberiche che senza la loro stella (fermata per positività al Covid 19) soffrono tantissimo contro la Bielorussia. Soprattutto in attacco la Spagna non trova ritmo e percentuali e, così, le giocatrici dell’Est non solo restano aggrappate al match fino alla fine, ma nell’ultimo quarto provano l’allungo. Finale incandescente, giocato punto su punto, ed è il buzzer Alexandria Bentley dà la vittoria alla Bielorussia, che così ribalta tutti i pronostici e vince 53-51 sulla Spagna.

Nel gruppo B, quello dell’Italia, oltre alla vittoria all’overtime della Serbia sulle azzurre è arrivato il netto successo del Montenegro sulla Grecia per 70-55. Come prevedibile le montenegrine hanno preso il largo fin dal primo tempo, con le greche che hanno retto poco meno di un quarto prima di vedere le avversarie scappare via, sospinte da Milica Jovanovic, devastante fin da subito.

Nel gruppo C crolla a sorpresa il Belgio, che contro la ben meno quotata Bosnia ed Erzegovina parte malissimo, cede nel primo quarto per 19-11 e va al riposo lungo sotto per 30-28. E se il terzo quarto è ancora nel segno dell’equilibrio, la Bosnia allunga clamorosamente nell’ultimo periodo e si impone con un netto 70-55 che ribalta ogni pronostico e vede una della favorite d’obbligo per il titolo cedere contro una formazione che considerare outsider era già tanto. Netta, anzi nettissima, la vittoria della Slovenia sulla Turchia nel secondo match del girone, con le slovene che soffrono solo nel primo periodo, poi allungano prima dell’intervallo, anche se il match, che si chiude sul 72-47, viene chiuso definitivamente solo nell’ultimo quarto, dove le greche vengono tenute a soli 5 punti segnati in 10 minuti.

Nel gruppo D si è iniziato con la vittoria della favorita Russia sulla Repubblica Ceca in una sfida molto equilibrata e decisa solo nei secondi finali. Le russe fanno, o cercano di fare, le lepri fin dal primo quarto, ma le ceche hanno risposto colpo su colpo e con una grande rimonta hanno agguantato il pareggio a 36 secondi dalla fine. Ma prima il canestro di Nina Glonti a 11 secondi dal termine e poi i due liberi di Maria Vadeeva chiudono il discorso sul 73-69. Dura un quarto, invece, il match tra Francia e Croazia, con le francesi che a Strasburgo soffrono 10 minuti, ma nei due periodi centrali piazzano un parziale di 53-27 che chiude la partita, con ben quattro giocatrici già in doppia cifra dopo tre quarti del match. Finisce 105-63 e transalpine che si confermano favorite d’obbligo per la vittoria finale.

Foto: fiba.basketball