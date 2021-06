L’Italbasket femminile sfida il recente passato per provare a regalarsi un meraviglioso futuro. Le azzurre scendono nuovamente in campo agli Europei di basket femminile per affrontare la Svezia negli ottavi di finale, con l’obiettivo di raggiungere la Bielorussia nei quarti di finale e dunque di avere un’occasione importante anche per spingersi in semifinale e qualificarsi di conseguenza al Mondiale.

Il recente passato è rappresentato da Marco Crespi, attuale allenatore della Svezia e che si è seduto sulla panchina azzurra dal 2017 al 2019. Una partita quella di oggi contro le scandinave che vede l’Italia partire con i favori del pronostico dopo anche una fase a gironi chiusa al secondo posto grazie alle vittorie su Montenegro e Grecia, con la sola rocambolesca sconfitta al supplementare contro la Serbia.

E’ un ottavo di finale e dunque una sfida ad eliminazione diretta. Servirà attenzione per 40 minuti ed evitare i passaggi a vuoto nel gioco e nella concentrazione visti contro la Grecia. La Svezia è un’ avversaria sulla carta abbordabile, che ha perso malamente contro Bielorussia e Spagna ed ha battuto solo la Slovacchia. Le principali armi della Svezia sono certamente le gemelle Eldebrink, ma attenzione anche alla naturalizzata Kalis Loyd.

La storia dei precedenti è dalla parte dell’Italia con 12 vittorie in tredici sfide giocate. L’unico successo della Svezia risale agli Europei del 2013 in Francia in un match valevole per il settimo posto. Italia e Svezia si sono affrontate anche nelle qualificazioni agli Europei 2019 ed errano arrivate due vittorie azzurre. Quella di oggi è la quattordicesima sfida, probabilmente la più importante per il basket femminile italiano.

Credit Ciamillo