Dopo che ormai era ben noto da giorni il destino finale, Kostantinos Mitoglou, per tutti Dinos, approda all’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. Si tratta del terzo acquisto per la compagine guidata da Ettore Messina, che dalle ultime novità che emergono è anche in cerca di un nuovo assistente allenatore (si sono fatti i nomi di Pozzecco, Bucchi e Bulleri).

Mitoglou, tre stagioni di college a Wake Forest tra il 2014 e il 2017, ha poi vissuto i suoi quattro anni nel vero universo professionistico al Panathinaikos. Ala-centro di 210 cm per 116 kg, con il club greco si è ritagliato il maggior spazio di sempre, grazie ai 9.3 punti e 5.4 rimbalzi in 20′ di medio impiego in Eurolega.

Queste le parole del diretto interessato al sito del club: “Per me si tratta di una nuova sfida, non vedo l’ora di cominciare con la mia nuova squadra, gli allenatori e i miei nuovi compagni. L’Olimpia è un club con grandi ambizioni, il mio desiderio è fare tutto quello che servirà per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi“.

Mitoglou è il terzo uomo nuovo di Milano in questa campagna estiva: i precedenti sono stati Davide Alviti e Devon Hall. All’orizzonte, però, ci sono due ulteriori fronti: quello di Giampaolo Ricci, che appare il più vicino, e quello di Nicolò Melli, nome che al momento è conteso con la Virtus Bologna, ma soprattutto con la volontà del giocatore di continuare in NBA se vi fossero offerte di rilievo oltreoceano.

Credit: Ciamillo