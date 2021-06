Baseball, Serie A 2021: Ronchi rallenta Godo, bene le big

Anche in questo quarto turno della prima fase del massimo campionato di baseball non ci sono grandissimi scossoni, se non nel girone F, dove arriva il successo contro pronostico di Ronchi dei Legionari nei confronti di Godo nel primo dei due confronti. Altrove, la Serie A continua ad andare come nelle sue ormai solite abitudini.

La vittoria dei New Black Panthers si deve per buona misura al 7-1 dei primi quattro inning (con fuoricampo di Pizzolini a siglare il massimo vantaggio) e poi ai quattro punti del settimo. Godo si impone comunque nel confronto successivo, ma la bella figura fatta da Ronchi rimane ben scolpita nella giornata.

Per il resto davvero pochi problemi per le big: Parma si prende la poule scudetto col brivido, perché se il primo match è un netto 16-5, nel secondo il risultato è di 1-0 per Torino fino all’ottavo inning causa errore difensivo sfruttato da Albert, poi un lancio pazzo di Romero, un doppio di Poma e la nona ripresa ribaltano tutto. Ed è l’unico risultato davvero in bilico.

Facile il secondo successo nel derby di Nettuno per il 1945, anche se l’Academy non sfigura, pur dovendo soccombere contro sacrificio di Mazzanti, singolo di Mercuri e doppio di Trinci tutti realizzati nel primo inning. San Marino non fa sconti alla Fiorentina, e lo stesso si può dire di Macerata con Rimini e soprattutto della Fortitudo Bologna con la ben più che malcapitata Verona.

La sfida più interessante è quella tra Crocetta e Sala Baganza, con il secondo confronto in particolare a rivelarsi da brividi, e concluso soltanto al secondo extra inning grazie a Covati che, a basi piene, approfitta della valida di Montecchi per firmare la gioia propria e della squadra.

I risultati del 4° turno (sabato)

Gir. A: Campidonico Torino-Parma Clima 5-16 (7°), 1-5; domenica Milano 1946-Settimo

Gir. B: domenica Ecotherm Brescia-Senago. Riposa Cagliari.

Gir. C (settimo turno): Farma Crocetta-Fontana Sala Baganza 6-2, 4-3 (11°); domenica Ciemme Oltretorrente-Camec Collecchio

Gir. D: Tecnovap Verona-UnipolSai Bologna 0-18, 1-12 (7°); domenica Metalco Castellana-Bolzano.

Gir. E: Hotsand Macerata-Erba Vita Rimini 8-0, 6-0; domenica Athletics Bologna-Itas Rovigo.

Gir. F: New Black Panthers Ronchi-Godo 11-6, 0-4; domenica Longbridge-Sultan Cervignano.

Gir. G: San Marino-Fiorentina 12-2 (7°), 8-0; domenica Panamed Lastra a Signa-Ecopolis Grosseto.

Gir H: Nettuno 1945-Academy Nettuno 10-3, 4-0; WiPlanet Montefiascone-Red Sox Paternò 0-7, domenica gara2.

Classifiche:

Gir. A. Parma Clima (8-0) 1.000; Campidonico Grizzlies Torino (3-4) .429; Milano 1946 (1-4), .200; Settimo (1-5) .167.

Gir. B. Cagliari (3-1) .750; Ecotherm Brescia (2-2) .500; Senago (1-3) .250.

Gir. C. Camec Collecchio (8-2) .800; Comcor Engineering Modena (6-4) .600; Farma Crocetta (7-5) .583; Fontana Ermes Sala Baganza (4-6) .400; Ciemme Oltretorrente (1-9) .100.

Gir. D. UnipolSai Bologna (8-0) 1.000; Bolzano e Metalco Castellana (2-4) .333; Tecnovap Verona (2-6) .250.

Gir. E. Hotsand Macerata (8-0) 1.000; Itas Mutua Rovigo (2-3) .400; Bologna Athletics (2-4), .333; Erba Vita New Rimini (1-6) .143.

Gir. F. Godo (6-1) .875; New Black Panthers Ronchi (5-3) .625; Sultan Cervignano, Longbridge (1-5) .167.

Gir. G. San Marino Baseball (8-0), 1.000; Ecopolis Bbc Grosseto (3-3) .500; Fiorentina (2-4) .250; CSO Panamed Lancers (1-5) .167.

Gir. H. Nettuno 1945 (8-0), 1.000; Paternò Red Sox (5-2), .714; WiPlanet Montefiascone (1-4) .143; Academy Nettuno (1-7) .125.

Foto: FIBS / PhotoBass