Baseball, Serie A 2021: Macerata alla poule Scudetto, Cagliari ad un passo

La Serie A di baseball 2021 procede spedita, e tra le formazioni che hanno conquistato il passaggio alla poule Scudetto troviamo la Hotsand Macerata Angels, capace di sconfiggere la Itas Mutua Rovigo per 5-0 e 7-2, assicurandosi così il passaggio del turno.

Con un piede alla seconda fase anche Cagliari, che nello scontro diretto contro Senago ha ceduto nella prima sfida 11-2, rifacendosi però nel secondo incontro per 14-3, e ora basterà ottenere un solo successo contro Brescia per raggiungere la matematica certezza.

Doppietta per la Comcor Modena, che si tiene in vita superando 5-4 e 6-3 la Fontana Ermes Sala Baganza, mentre la Erba Vita New Rimini ha scavalcato in classifica il Bologna Athletics, con i punteggi di 6-3 e 12-2. Una sola gioia per il Sultan Cervignano nel derby contro il New Black Panthers Ronchi, che ha perso la prima 7-4, ma si è poi rifatto per 15-1.

CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY

CLASSIFICA

STATISTICHE

Foto: FIBS