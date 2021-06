Due partite giocate all’interno del completamento dell’ottava giornata della Serie A di baseball 2021, per quanto riguarda il girone C, quello che si è trovato ad avere cinque squadre invece delle normali quattro. E sono state due gare non esattamente lottate.

Nella prima, infatti, Collecchio ha vinto per manifesta all’ottavo inning. Travolta senza mezzi termini Sala Baganza per 11-1; Calasso e Deotto sono grandi protagonisti nella fase di allungo, quella della quinta e sesta ripresa. Il finale è tutto di Alfieri, con un triplo da 2 RBI e una segnatura su lancio pazzo nell’ottavo inning che determinano la fine.

Poca fatica anche per il Farma Crocetta nei confronti di Modena: un 11-3 che nasce da quel che accade nel sesto inning, sul 3-2 per Crocetta. Diventano decisivi un lancio pazzo, singoli di Marchesi e Dentoni, poi di Robles Martin prima del doppio di Gerali. Da un colpo del genere Modena non è fondamentalmente in grado di riprendersi.

Annullati, invece, i recuperi Rovigo-Rimini e Torino-Milano: dovevano giocarsi in questo mercoledì, ma sono stati depennati in considerazione della rilevanza ormai nulla che hanno per la classifica dei rispettivi raggruppamenti.

Foto: FIBS / PhotoBass