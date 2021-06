Badminton, Carolina Marin salterà le Olimpiadi per infortunio! Fu oro a Rio 2016

Carolina Marin non difenderà l’oro olimpico vinto a Rio 2016 nel badminton agli imminenti Giochi di Tokyo 2020: la spagnola ha confermato tramite i propri social di essersi lesionata il legamento crociato anteriore ed entrambi i menischi del ginocchio sinistro.

La giocatrice iberica dovrebbe subire un intervento chirurgico entro la fine della settimana, ma il programma di recupero la escluderà dalle Olimpiadi. La spagnola, oltre all’oro olimpico di Rio, ha vinto per tre volte i Campionati del Mondo e per cinque volte i Campionati Europei.

Il 2021 per Carolina Marin era iniziato in maniera fantastica, con la vittoria in quattro dei cinque tornei a cui aveva preso parte, dopo un lungo stop di oltre sette mesi a causa di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita nel 2019.

Così la spagnola sui social: “Questo è un altro colpo che devo affrontare, ma tornerò sicuramente. La preparazione negli ultimi due mesi era diventata molto difficile per motivi al di fuori del controllo della squadra, ma eravamo emozionati e sapevamo che sarei stato nella forma migliore per le Olimpiadi. Non sarà possibile“.

IL TWEET DI CAROLINA MARIN

Foto: LaPresse