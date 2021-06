A nemmeno un anno di distanza dal primo confronto a livello ATP tra i due, Matteo Berrettini e Stefano Travaglia si ritrovano sull’erba del Queen’s per il secondo derby sull’asse Roma-Ascoli Piceno. Per entrambi è il debutto sui prati, dopo il Roland Garros dalle differenti tinte.

Il numero 1 d’Italia, infatti, non si è fatto troppi problemi nell’arrivare fino ai quarti di finale, per l’autorità con cui ha eliminato i suoi primi tre avversari (forfait di Roger Federer a parte), ed è stato in grado di metter paura a Novak Djokovic. Il romano difende i punti della semifinale di Halle del 2019, e vuole iniziare a candidarsi seriamente per un posto tra i giocatori più pericolosi di questa stagione per molti più breve del solito sul terreno più verde del tennis.

L’ascolano, invece, è uscito di scena in maniera immediata per mano dell’australiano Alex de Minaur, che poi è a sua volta finito nelle grinfie di Marco Cecchinato (per la seconda volta di fila a Parigi, peraltro). Non si può neanche dire che la sua stagione stia girando per il verso giusto: tolta la vittoria col francese Benoit Paire a Roma, dopo la finale di Adelaide persa contro Jannik Sinner non ha più vinto una singola partita sul circuito maggiore a livello di tabellone principale.

Il numero 9 del mondo appare come chiaro favorito di questa sfida, che può proiettare verso un confronto la cui prospettiva cambia completamente a seconda del giocatore di cui si parla: uno può essere Paire, l’altro Andy Murray. Ed è evidente come, tra il transalpino e lo scozzese, di differenze ce ne siano tante in questo momento, a tutti i livelli (da una parte un giocatore noto per il modo in cui sta in campo negli ultimi giorni, dall’altra un combattente fino in fondo). Per la seconda volta in questo 2021 Berrettini parte potendo usufruire della prima testa di serie.

Foto: LaPresse