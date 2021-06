Jannik Sinner, messa alle spalle la stagione sulla terra rossa, guarda avanti dovendo affrontare qualcosa di poco conosciuto: l’erba. L’azzurrino, infatti, domani farà il proprio esordio nel torneo del Queen’s Club a Londra per prepararsi al meglio a Wimbledon, che prenderà il via dal 28 giugno.

Sinner, se si guarda ai match ufficiali disputati su questa superficie, ha solo un precedente e non molto lusinghiero: la sconfitta nel primo turno delle qualificazioni dei Championships contro l’australiano Alex Bolt col punteggio di 6-2 5-7 10-12. Un match molto lottato, dall’epilogo non fortunato per il classe 2001 del Bel Paese, ma si parla di due anni fa.

Di acqua ne è passata sotto i ponti e Jannik è un giocatore tennisticamente e fisicamente parlando molto diverso. Per questo, c’è curiosità rispetto al suo esordio contro la wild card britannica Jack Draper. In questo senso, l’allievo di Riccardo Piatti ha avuto il piacere di allenarsi in questi giorni con l’ex n.1 del mondo Andy Murray, grande interprete sull’erba, ricordando le vittorie a Wimbledon nel 2013 e nel 2016 e i cinque sigilli in questo torneo.

Non resta che attendere l’esito sul campo e valutare che Sinner vedremo sull’erba londinese.

Foto: LaPresse