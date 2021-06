Dopo un anno di stop causa Covid-19, torna in scena uno dei tornei più conosciuti e di grande tradizione della storia del tennis, il Queen’s, che fin dalla fine dell’800 si pone in uno dei luoghi più iconici: il Queen’s Club a Londra. Sono cinque gli italiani presenti in un torneo che ha visto vincere buona parte dei migliori giocatori del pianeta nella storia. Uno solo l’azzurro arrivato in finale, Laurence Tieleman, in uno strano 1998 in cui perse dall’australiano Scott Draper.

Numero 1 del seeding è proprio un nostro portacolori, Matteo Berrettini, che comincia la campagna su erba con un derby contro Stefano Travaglia, già battuto lo scorso anno a Roma (senza conteggiare i precedenti del periodo 2015-2016, tutti favorevoli all’ascolano). Potrebbe esserci un confronto da brividi al secondo turno con Andy Murray, che ha ricevuto una wild card e sfida l’imprevedibile francese Benoit Paire. Eventualmente, tra il romano e lo scozzese c’è l’unico precedente di Pechino 2019 (primo turno), vinto da quest’ultimo in due tie-break.

Torna in campo anche Fabio Fognini, atteso dal giocatore di Taipei Yen-Hsun Lu, che fa uso del ranking protetto ed è pericoloso in virtù delle proprie valide capacità sui prati, anche se i bei tempi dei quarti a Wimbledon 2010 battendo Andy Roddick sono passati. Potenziale ottavo con un giocatore che su erba ha raccolto la finale di Wimbledon 2017, il croato Marin Cilic.

Jannik Sinner, invece, ha un esordio sulla carta agevole, ma nei fatti da non prendere sottogamba, con il britannico Jack Draper (numero 309 ATP), che è in tabellone grazie a una wild card. Ci sarebbe poi un altro scontro con il kazako Alexander Bublik o quello, inedito, con il francese Jeremy Chardy: il quarto è quello del russo Aslan Karatsev, che però è una sorta di oggetto del mistero sull’erba.

Esordio con un qualificato, invece, per Lorenzo Sonego, che si trova in un quarto particolarmente intrigante sulla superficie che, ad Antalya, gli ha regalato il primo titolo nel 2019. Ci sono infatti il canadese Denis Shapovalov e lo spagnolo Feliciano Lopez, che potrebbero eventualmente dare spettacolo l’uno contro l’altro al secondo turno (senza dimenticare che l’esperto iberico questo torneo l’ha vinto nel 2017 e 2019).

ATP 500 QUEEN’S: IL TABELLONE

Berrettini (ITA) (1)–Travaglia (ITA)

Paire (FRA)-Murray (GBR) (WC)

Broady (GBR) (WC)-Mannarino (FRA)

Popyrin (AUS)-Evans (GBR) (6)

de Minaur (AUS) (4)-Djere (SRB)

Opelka (USA)-Millman (AUS)

Cilic (CRO)-Qualificato

Lu (TPE) (PR)-Fognini (ITA) (8)

Karatsev (RUS) (5)-Qualificato

Norrie (GBR)-Ramos-Vinolas (ESP)

Bublik (KAZ)-Chardy (FRA)

Draper (GBR) (WC)-Sinner (ITA) (3)

Sonego (ITA) (7)-Qualificato

Bedene (SLO)-Tiafoe (USA)

Lopez (ESP)-Krajinovic (SRB)

Qualificato-Shapovalov (CAN) (2)

Foto: LaPresse / Olycom