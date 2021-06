ATP Mallorca 2021, Pablo Carreno Busta e Robarto Bautista Agut ai quarti, eliminato Travaglia. Djokovic vince ancora nel doppio

Giornata di ottavi di finale che è andata in archivio a Mallorca (Spagna), sede del torneo ATP sull’erba iberica. Si parte dal ritiro senza giocare del francese Ugo Humbert. Il transalpino (n.25 del ranking), vincitore la settimana passata del torneo di Halle, probabilmente ha preferito alzare bandiera bianca e non arrivare con le pile scariche all’appuntamento di Wimbledon. Per questo, niente confronto con l’americano Sam Querrey (n.60 ATP) che continua la sua avventura e per lui ci sarà la partita contro la testa di serie n.3 del torneo Roberto Bautista Agut.

L’iberico l’ha spuntata in due set contro l’azzurro Stefano Travaglia. Il n.10 del mondo ha fatto valere il suo feeling con questa superficie, ricordando la semifinale raggiunta nei Championships nel 2019 (sconfitta in quattro set contro Novak Djokovic). Ebbene, il padrone di casa si è imposto con il punteggio di 6-3 7-5, con l’ascolano che ha cercato soprattutto nel secondo parziale di alzare il suo livello, ma alla lunga la differente caratura tecnica si è notata.

Si può festeggiare in casa Spagna anche per la vittoria di Pablo Carreno Busta (n.13 del mondo) che ha regolato in due parziali il ceco Jiri Vesely (n.71 ATP) per 6-4 6-4. Un match solido da parte del 29enne nativo di Gijón. Il prossimo avversario sarà l’australiano Jordan Thompson (n.76 del ranking), vittorioso sempre per 6-4 6-4 contro lo slovacco Lukas Klien (n.256 del mondo).

A chiosa, da rilevare un nuovo successo del n.1 del mondo Djokovic che in questo evento è impegnato in compagnia dello spagnolo Carlos Gomez-Herrera nel tabellone di doppio. Per la coppia serbo-spagnola un’altra vittoria all’ultimo respiro nel super tie-break per 4-6 7-6 (3) 10-7 contro il duo formato dall’iberico Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos.

Foto: LaPresse