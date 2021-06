ATP Mallorca 2021, avanzano Casper Ruud e Daniil Medvedev, si ritira Thiem. Djokovic con il brivido vince nel doppio

Giornata decisamente interessante quella che è andata in scena a Mallorca (Spagna). Sull’erba iberica i grossi calibri del tennis mondiale si sono esibiti e i risultati sono stati significativi.

Si parte dai successi del norvegese Casper Ruud e del russo Daniil Medvedev. Lo scandinavo (n.14 del ranking) si è imposto per 6-3 6-4 contro l’americano Tennys Sandgren (n.68 del mondo) in 1 ora e 9 minuti di partita. Molto solido Ruud al cospetto di un Sandgren lontano dalla sua forma migliore e particolarmente falloso. Sarà proprio Medvedev il prossimo avversario, tenuto conto della sua vittoria contro il francese Corentin Moutet (n.85 del ranking) per 6-4 6-2. Bella la prova del tennista originario di Mosca, in feeling con l’erba spagnola più di quello che ci si potesse aspettare.

Dopo la vittoria ad Halle (Germania), il francese Ugo Humbert (n.25 del ranking) ha iniziato con il piglio giusto anche questo torneo, eliminando in tre set per 4-6 7-6 (3) 6-2 il serbo Miomir Kecmanovic (n.47 del mondo). Il mancino transalpino ha confermato ancora una volta le sue grandi attitudini su questa superficie e si prepara per affrontare l’americano Sam Querrey negli ottavi di finale, uscito vittorioso dalla sfida contro il n.100 del mondo Roberto Carballes Baena per 5-7 6-4 7-6 (3).

Brutte notizie invece sono arrivate per l’austriaco Dominic Thiem: l’austriaco (n.5 del mondo) è stato costretto al ritiro, quando era avanti nel confronto con il francese Adrian Mannarino (n.42 del ranking) sul 5-2, per via di un problema fisico. Da stabilire la gravità della situazione per Thiem e vedremo se questo infortunio avrà delle ricadute su Wimbledon. Mannarino quindi prosegue e affronterà lo spagnolo Feliciano Lopez (n.90 del mondo) impostosi per 4-6 6-2 6-4 contro il n.29 ATP Karen Khachanov.

Da segnalare, in conclusione, la vittoria di Novak Djokovic, presente in questo torneo in doppio con Carlos Gómez-Herrera. Il duo serbo-spagnolo si è imposto contro Nikola Cacic e Tomislav Brkic per 5-7 6-4 13-11 al termine di un confronto super palpitante.

Foto: LaPresse