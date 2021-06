ATP Maiorca 2021: avanzano Travaglia, Khachanov, Ruud e Sandgren. Eliminati Caruso e Simon

Si sono appena concluse le sfide odierne dell’ATP di Maiorca. E’ stata una giornata agrodolce per l’Italia con la vittoria di Stefano Travaglia su Guido Pella col punteggio di 7-5 7-6 e la sconfitta di Salvatore Caruso che ha alzato bandiera bianca difronte a Jiri Vesely (7-6 6-2).

Prova di buonissimo livello quella del marchigiano che è riuscito ad imporsi contro l’argentino, nonostante quest’ultimo non sia uno specialista dell’erba. Giornata negativa, invece, per il siciliano che ha sofferto non poco contro il tennista ceco decisamente più a suo agio su questa superfice.

Fatica non poco Karen Khachanov per avere la meglio sul francese Lucas Pouille. Il russo è riuscito a conquistare il primo set al tie-break e dopo aver perso 6-3 il secondo si è imposto 6-4 nel terzo e decisivo parziale. Nessun problema per Tennys Sandgren che si è sbarazzato in due set dello spagnolo Jaume Munar.

ATP MAIORCA 2021: RISULTATI DI OGGI (21 GIUGNO)

Moutet C. (Fra).Harris L. (Rsa) 6-4 6-2

Ruud C. (Nor)-Simon G. (Fra) 6-4 7-6

Travaglia S. (Ita)-Pella G. (Arg) 7-5 7-6

Klein L. (Svk)-Lajovic D. (Srb) 6-4 7-6

Sandgren T. (Usa)-Munar J. (Esp) 7-6 7-5

Khachanov K. (Rus)-Pouille L. (Fra) 7-6 3-6 6-4

Vesely J. (Cze)-Caruso S. (Ita) 7-6 6-22

Lopez F. (Esp)-Kuhn N. (Esp) 6-1 7-6

Foto