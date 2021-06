ATP Halle 2021, debutto vincente per Federer contro Ivashka. Korda sorprende Bautista Agut, si ritira Goffin

Dopo la terra, l’erba. Il tennis mondiale ritrova i prati verdi dopo aver saltato a piè pari la stagione 2020 e lo fa sbarcando in Germania, ad Halle, per la ventottesima edizione del torneo tanto caro a Roger Federer, vincitore dieci volte. E lo svizzero debutta bene contro il bielorusso Ilya Ivashka battendolo per 7-6 -7-5. Match equilibrato, dove al numero 8 al mondo, nonostante delle difficoltà in risposta, basta spingere un po’ nel tie-break e conquistare un unico break in chiusura di secondo set per tornare al successo sull’amata erba.

Molto tirata anche la sfida tra Marcos Giron e Vasek Pospisil; è lo statunitense a vincere in due tie-break, con i due contendenti che non hanno mai concesso il proprio servizio al proprio avversario; nei giochi decisivi è Giron ad essere più preciso. Il torneo perde anche David Goffin, che ha dovuto abbandonare la partita con il francese Corentin Moutet dopo una scivolata sul prato.

In mattinata Jordan Thompson ha avuto ragione del tedesco Daniel Altmaier per 6-2 7-6. L’australiano domina nella prima frazione, mentre nel secondo la wild card riesce a salvarsi per ben sette volte con il suo servizio, annullando anche un match point. Al tie-break però l’incantesimo svanisce e l’oceanico conquista il meritato successo. In chiusura invece è Sebastian Korda a mettere in piedi la sorpresa più grande di questa prima giornata, battendo Roberto Bautista Agut, numero 6 del tabellone; il figlio d’arte si prende la prima frazione d’autorità, si fa rimontare nella seconda ma domina il susseguente tie-break.

ATP HALLE 2021, RISULTATI 14 GIUGNO

R. Federer b. I. Ivashka 7-6 7-5

M. Giron b. V. Pospisil 7-6 7-6

C. Moutet b. D. Goffin 1-6 7-5 rit.

J. Thompson b. D. Altmaier 6-2 7-6

S. Korda b. R. Bautista Agut 6-3 7-6

Foto: LaPresse