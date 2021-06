Atletica: sabato Filippo Tortu sui 100m a Madrid. Ci sarà la sfida con Marcell Jacobs?

Inizio di stagione tutt’altro che esaltante per Filippo Tortu. L’ex primatista italiano dei 100 metri non riesce a trovare la condizione giusta, dopo i vari infortuni dei mesi passati (ai quali si è aggiunta anche la positività al Covid), per arrivare all’appuntamento più importante di questo 2021, le Olimpiadi di Tokyo, nel migliore dei modi.

L’ultima uscita, soprattutto, è stata molto deludente: sabato in quel di Ginevra è arrivato un modestissimo 10”30. L’azzurro va a caccia del pass diretto per i Giochi (serve 10”05), anche se la qualificazione alla manifestazione a Cinque Cerchi non dovrebbe essere in dubbio (dovrebbe arrivare tramite ranking mondiale).

Nel fine settimana il sardo ci riprova, su una pista che evoca ricordi magnifici: Tortu sabato 19 giugno sarà in gara in quel di Madrid, dove nel 2018 fece la storia dell’atletica italiana timbrando un 9”99 che scalzò Pietro Mennea come uomo più veloce del Bel Paese.

La novità potrebbe essere il confronto diretto, ormai attesissimo, con Marcell Jacobs. Il nuovo recordman italiano ha avuto alcuni problemi fisici nelle ultime settimane, trovandosi costretto a saltare il Golden Gala. Ora, sui social, si è detto pronto per il rientro in gara: sarà sfida al connazionale?

