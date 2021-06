Martina Caironi ha giganteggiato in lungo e in largo agli Europei 2021 di atletica paralimpica, in corso di svolgimento a Bydgoszcz (Polonia). La 31enne, che non gareggiava a livello internazionale da tre anni, ha conquistato ben due medaglie d’oro: martedì si era imposta sui 100 metri in 15.01, oggi ha dominato nel salto in lungo con un superlativo 5.06 metri. La bergamasca ha così migliorato il già suo record del mondo, ritoccando di sei centimetri quando fatto a Grosseto nel 2019. L’azzurra, che ha fatto saltare il banco al secondo tentativo dopo un esordio da urlo (5.05), ha surclassato le avversarie nella categoria T36: sono infatti lontanissime la svizzera Elena Kratter (4.30) e la spagnola Desiree Vila Bargiela (4.23).

La nostra portacolori ha commentato: “Dopo la vittoria sui 100 i commentatori hanno detto che sono tornata col botto. Sono contenta di aver fatto questi due record mondiali, ma non mi accontento, non finisce qui, perché l’unico salto tecnicamente valido è stato quello della vittoria e perché adesso l’occhio va direttamente sulla Paralimpiade di Tokyo: devo continuare a rimanere concentrata. Nel lungo voglio raggiungere i 5.20. Vivere quest’Europeo è stato fondamentale per sentire la vicinanza della squadra che mi è mancata molto negli ultimi tre anni”. Oggi è arrivata anche la medaglia di bronzo sui 400 categoria T47 per opera di Riccardo Bagaini (50.92, record italiano).

Foto: Lapresse