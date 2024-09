Atletica, Martina Caironi ORO nei 100 metri T63! Drammatica caduta per Sabatini e Contrafatto

L’Italia è divisa tra la gioia e la sofferenza, tra la soddisfazione e l’amarezza, tra il sorriso e le lacrime. Nella finale dei 100 metri T63 alle Paralimpiadi di Parigi 2024 arriva la medaglia d’oro per Martina Caironi dopo l’argento di tre anni fa a Tokyo: l’azzurra esce alla distanza nella sua gara con una fantastica progressione e va a prendersi il gradino più alto del podio con il tempo di 14″16 alla sua ultima gara in carriera.

Medaglia d’argento che va alla fuoriclasse indonesiana Karisma Evi Tiarani con il crono di 14″26: si tratta del record del mondo della sua categoria T42. Tiarani è partita fortissima, è uscita meglio di tutte dai blocchi, ma ha subito il ritorno della velocista di Bergamo nella parte finale della gara.

Italia che però è protagonista di una situazione sfortunatissima, amara e drammatica. Quando era lanciata verso la medaglia di bronzo, Ambra Sabatini ha fatto un passo più lungo, ha perso l’equilibrio ed è franata lateralmente, andando a far cadere anche Monica Graziana Contrafatto che così per un centesimo non è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo. Bronzo che va alla britannica Ndidikama Okoh con il tempo di 14″59 contro il 14″60 di Contrafatto che ha passato il traguardo il caduta.