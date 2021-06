Prosegue nel migliore dei modi il processo di recupero dall’infortunio di Marcell Jacobs, autore quest’oggi di una prestazione superlativa a Rovereto nei 100 metri piani in occasione della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera 2021. Il velocista delle Fiamme Oro ha stampato un fantastico 10″01 con 1 m/s di vento frontale.

“Sono super contento! In realtà ero un po’ amareggiato dopo aver visto il tempo, ma quando ho saputo del vento contrario, ho capito di aver fatto davvero bene. Questo risultato significa che stiamo lavorando bene. Manca un mese alla mia gara a Tokyo, quindi siamo sulla strada giusta. Peccato per quei due centesimi che potevano esserci in meno, però sono molto contento“, ha detto Jacobs alla FIDAL dopo la gara.

“Sono guarito e quel periodo fermo mi ha dato forse quella carica in più che mi serviva per confermare certi tempi e riuscire ad arrivare ai Giochi nel modo giusto – prosegue lo sprinter italiano – Adesso avrei in mente di fare altre due tappe della Diamond League, a Stoccolma e Montecarlo, e poi magari una gara test che non abbiamo ancora definito“.

Foto: FIDAL COLOMBO/FIDAL