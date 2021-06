Atletica, Larissa Iapichino e un piccolo infortunio prima dei Giochi di Tokyo

Non ha rubato l’occhio come si suol dire, ma Larissa Iapichino a Rovereto ha vinto il secondo titolo italiano consecutivo nel salto in lungo femminile. La talentuosa classe 2002 si è imposta con la misura di 6.42m, prevalendo nel confronto con Laura Strati di due centimetri, brava a confrontarsi con Larissa su buoni livelli per lei.

Da valutare la prestazione della figlia di Gianni Iapichino (suo allenatore) e Fiona May in un periodo nel quale l’azzurrina ha preparato in maniera scrupolosa anche la Maturità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le condizioni fisiche della giovane atleta del Bel Paese vanno valutate per un colpo subito nel corso della prova agli Assoluti.

Si parla infatti di un infortunio al collo del piede di stacco. Sottoposta agli esami strumentali del caso, si faranno poi le opportune considerazioni. Non c’è però allarmismo e la mente è proiettata in Giappone dove si andrà per fare bene e regalarsi in primis una Finale e poi si vedrà.

La giovane età consentirà a Iapichino di avere ulteriori chance, ma è chiaro che si vorrà sfruttare questa prima volta per godersi l’avventura a Cinque Cerchi nel modo migliore.

Foto: Fidal / Colombo