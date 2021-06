Atletica, Campionati Italiani 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming, big in gara 27 giugno

Arriva in scena l’ultima giornata dei Campionati Italiani di atletica, di scena a Rovereto. Si conclude una rassegna che ha già visto numerosi buoni risultati, e basti pensare per questo a Paolo Dal Molin o a Marcell Jacobs, protagonisti di gran livello ieri.

Quest’oggi il programma inizierà in pieno pomeriggio con il lancio del martello maschile (con il veterano Marco Lingua), per terminare con le due staffette. In mezzo una ricca serie di gare di livello tra le quali spiccano le due a ostacoli (dove l’anno scorso, al femminile, aveva conquistato il titolo Ayomide Folorunso). Ma c’è anche tutto l’avvicendarsi dei 200 metri (Fausto Desalu protagonista), oltre alla lunga serie dei salti tra donne e uomini (Dariya Derkach nel triplo femminile).

I Campionati Italiani di atletica avviano alla loro conclusione nella giornata di oggi. Sarà possibile seguire le gare a partire dalle ore 19:00 su RaiSport+ HD, oltre che in diretta streaming su RaiPlay e (in via integrale) su atletica.tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA 2021: PROGRAMMA

DOMENICA 27 GIUGNO

17.00 Lancio del martello uomini

17.40 200 uomini batterie

17.50 Salto con l’asta donne

18.00 Salto triplo donne

18.00 200 donne batterie

18.25 1500 donne

18.30 Lancio del disco uomini

18.40 1500 uomini

18.50 Salto in alto uomini

19.10 400 hs uomini finale

19.25 400 hs donne finale

19.35 Salto triplo uomini

19.35 200 uomini finale

19.45 200 donne finale

20.00 Lancio del giavellotto donne

20.00 3000 siepi donne

20.00 Getto del peso donne

20.20 3000 siepi uomini

20.40 4×400 uomini

21.00 4×400 donne

CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport+ HD (dalle 19:00)

DIRETTA STREAMING – RaiPlay (dalle 19:00), atletica.tv (integrale)

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: Bufalino/FIDAL Lazio