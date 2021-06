C’è fermento attorno alla America’s Cup, dopo che Team New Zealand ha deciso di abbandonare le acque amiche di Auckland e di difendere il trofeo in acque estere. I Kiwi hanno rifiutato l’offerta di circa 59 milioni di euro avanzata dal Governo Neozelandese, ritenendola insoddisfacente e insufficiente per imbastire una campagna di livello che permettesse loro di provare a difendere egregiamente la Vecchia Brocca.

Le alternative sono molteplici: l’Isola di Wight (Gran Bretagna) stuzzica la fantasia (qui iniziò tutto nel 1851 e Ineos Uk, Challenger of Record, gradisce l’opzione), Cork (Irlanda)si è ufficialmente proposta, le sirene del Medio Oriente fanno gola a suon di petrodollari, ma nelle ultimissime ore si è fatta insistente la voce di Valencia. E si tratta di una voce ufficiale, perché è stata fatta ufficialmente un’offerta per ospitare la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo.

Il progetto della località spagnola è molto chiaro e non è più un mistero, lo ha delineato molto bene anche la testata neozelandese Stuff. Come ben sappiamo, la Spagna avrà a disposizione 17 miliardi di euro dall’Unione Europea (il fondo Next Generation UE, istituito per sostenere i Paesi dopo la pandemia). Ebbene a Valencia pensano di poter accedere a una parte di questa cifra per poter organizzare la Coppa America. La somma di denaro esatta non è stata svelata, ma si tratterebbe di un assegno succulento con cui poter seriamente contrastare le sterline di Jim Ratcliffe e i petrodollari degli sceicchi emiratini e arabi.

Carlos de Beltran, Commodoro del Real Club Nautico di Valencia, ha dichiarato: “Abbiamo già contributo a portare la Coppa America a Valencia in passato. Grazie al nostro impegno per lo sviluppo della vela e il miglioramento del settore nautico, è naturale che siamo tra i membri naturali per la candidatura. Non riesco a immaginare una sede migliore per ospitare la 37ma edizione della competizione“. Va ricordato che Valencia ospitò l’evento nel 2007 e nel 2010, ovvero quando gli svizzeri di Alinghi difesero la Vecchia Brocca dopo averla conquistata ad Auckland (il territorio elvetico non ha sbocchi sul mare, dunque furono costretti a trovare un’alternativa). Entro il 17 settembre 2021 verranno comunicate date e località in cui si disputerà la prossima edizione della America’s Cup.

Foto: Lapresse