Adriatica Ionica Race 2021, risultato prima tappa: sigillo in volata di Elia Viviani per la Nazionale Italiana

Elia Viviani apre le danze dell’Adriatica Ionica Race 2021 conquistando in volata la tappa di apertura da Trieste ad Aviano. Dopo un magnifico lavoro di tutta la Nazionale Italiana, assieme a cui si è presentato al via della breve corsa a tappe in programma sino a giovedì, il veronese è riuscito ad imporsi dinnanzi a Davide Persico del Team Colpack Ballan e a Vincenzo Albanese della Eolo Kometa. Ovviamente Viviani è anche il primo leader della classifica generale.

A caratterizzare la fuga di giornata ci hanno pensato Diego Pablo Sevilla (Eolo-Kometa), Luca Rastelli (Colpack Ballan), Matteo Donegà (CT Friuli), Leslie Lührs (Tirol KTM) e Davide Cattelan (Zalf Euromobil Fior), partiti dopo circa 10 chilometri dal via. Il gruppo ha concesso loro spazio lasciandogli un vantaggio di circa quattro minuti.

Il GPM di San Michele del Carso è stato conquistato dallo spagnolo Sevilla, mentre poco dopo Lührs si è rialzato facendosi riprendere dal plotone guidato dalla Nazionale Italiana e dalla Vini Zabù. Intorno al 90esimo chilometro peró, i fuggitivi hanno sbagliato strada, ma la corsa è stata prontamente neutralizzata per poi riprendere poco dopo; anche se, pian piano, l’azione dei battistrada ha iniziato a perdere vigore.

Una caduta ha poi convolto Johan Porras (Colombia), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo) e Andrea D’Amato (Iseo Rime Cernovali), ma senza lasciar loro conseguenze. Da San Vito al Tagliamento il gruppo ha alzato notevolmente l’andatura avvicinandosi ai quattro fuggitivi. Infatti, al primo passaggio sulla linea del traguardo di Aviano, il loro vantaggio è sceso ad un solo minuto, con la Nazionale Italiana in blocco al loro inseguimento.

L’azione dei quattro fuggitivi si è così esaurita a 4 chilometri dal traguardo, col gruppo pronto per una più che scontata volata ad un’andatura veramente alta. Sprint in cui il campione olimpico Elia Viviani non ha praticamente avuto alcun tipo di rivale, imponendosi in maniera regale.

Foto: Lapresse