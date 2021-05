WTA Saint-Malo 2021, Jasmine Paolini in semifinale. Battuta Anna Karolina Schmiedlova in due set

L’avventura di Jasmine Paolini al WTA 125 di Saint-Malo continua. La tennista numero 103 delle classifiche mondiali accede alle semifinali del torneo sul rosso battendo Anna Karolina Schmiedlova in un’ora e trentanove minuti. Un 6-3 7-5 che conferma come l’azzurra si sia sempre trovata molto bene ad affrontare la slovacca: quarta vittoria su cinque confronti, cancellando così l’unico ko risalente allo scorso marzo a Monterrey.

Jasmine parte subito con l’intento di aggredire la battuta dell’avversaria e apre la sua partita con un break. Il vantaggio viene subito cancellato nel game successivo a causa di un brutto game al servizio in cui la slovacca sfrutta l’unica occasione che le capita a tiro. La lucchese non si smarrisce, continua a lavorare bene in risposta; dopo sette chance fallite tra terzo e quinto gioco, diventa più cinica e stavolta, tra settimo e nono game, crea lo strappo che le permette di chiudere sul 6-3 dopo 50 minuti.

La Schmiedlova non vuole fare da bella statuina e cerca subito di far sentire la propria voce. Ci riesce in apertura, mettendo subito Jasmine in posizione di svantaggio, ma poi prosegue con il suo momento pessimo al servizio, concedendo l’immediato controbreak a zero. La partita prosegue in equilibrio, fino a che nel nono gioco arriva un altro momento storto per Jasmine che concede il 5-4 e servizio dopo aver tirato lungo due dritti facili. Al momento giusto però l’azzurra trova nuovamente gli spiragli per mandare in crisi l’avversaria, che perde completamente la bussola: tre game consecutivi e partita chiusa sul 7-5.

Partita meno combattuta di quanto dica il risultato finale, visto che la Schmiedlova ha dalla sua una pessima giornata al servizio concedendo ben 39 punti con questo fondamentale. Jasmine ne ha approfittato accumulando durante i due set ben quindici palle break, riuscendo a sfruttarne sei, tre per frazione.

