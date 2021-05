WTA Saint-Malo 2021, Jasmine Paolini batte Elsa Jacquemot in tre set e va agli ottavi

Il torneo denominato L’Open 35 de Saint-Malo 2021, di categoria WTA 125, che si sta giocando sulla terra battuta outdoor di Saint-Malo, in Francia, ha visto, tra i dieci incontri odierni dei sedicesimi, la vittoria di Jasmine Paolini sulla francese Elsa Jacquemot per 7-5 5-7 6-2 in due ore e tredici minuti. Agli ottavi di finale per l’azzurra ci sarà la sfida con la serba Nina Stojanovic, testa di serie numero 7 del tabellone.

Nel primo set c’è uno scambio di break tra secondo e terzo game, poi l’azzurra è costretta ad annullare, tra quinto e settimo game, ben cinque palle break all’avversaria. Si segue l’andamento dei servizi fino al 6-5 per l’azzurra, poi quando la transalpina serve nuovamente per restare nel set, cede la battuta a trenta e l’azzurra incamera il parziale per 7-5 dopo 44 minuti.

Nella seconda frazione l’italiana annulla due palle break in avvio, ma poi centra lo strappo che vale il 2-0. Nel quinto game Paolini cancella tre occasioni per il controbreak, ed un’altra nel settimo gioco, riuscendo ad arrivare al 5-2 non pesante. L’azzurra serve per l’incontro sul 5-3 e arriva fino ad avere un match point, ma lo sciupa e subisce il controbreak. La francese torna a crederci e strappa ancora il servizio all’azzurra, annulla a Paolini tre occasioni per il tie break ed infine restituisce il 7-5 in 55 minuti.

Nella partita decisiva l’azzurra annulla due palle break in apertura, poi la transalpina è la prima a trovare lo strappo che vale il 2-1 con un break a quindici. E’ la scossa che serve all’azzurra: Paolini lascia le briciole all’avversaria, inanella cinque giochi consecutivi e poi chiude sul 6-2 in appena 34 minuti.

Il grande equilibrio si riflette nelle statistiche, soprattutto nel numero dei punti giocati, ben 213, con 110 vinti dall’azzurra e 103 dalla serba. Paolini ha il merito di concretizzare 6 delle 13 palle break costruite, ma soprattutto è brava a cancellare ben 15 delle 19 palle break concesse.

WTA 125 SAINT-MALO – RISULTATI 4 MAGGIO (SINGOLARE)

Sedicesimi di finale

Jasmine Paolini batte Elsa Jacquemot 7-5 5-7 6-2

Foto: LaPresse