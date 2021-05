WTA Parma 2021: Sara Errani vola ai quarti di finale, Sara Sorribes Tormo costretta al ritiro nel 3° set

Con grinta e determinazione. Sara Errani ce la fa e continua la sua avventura nel WTA di Parma 2021. L’azzurra, sulla terra rossa emiliana, ha sconfitto per 4-6 7-5 2-2 la spagnola Sara Sorribes Tormo (n.50 del ranking) in 2 ore e 49 minuti di partita. Un match super lottato nel quale l’iberica, perso il secondo parziale, è stata costretta a ritirarsi. Vince Errani, quindi, che nei quarti di finale affronterà l’americana Sloane Stephens (n.65 del ranking), vincitrice degli US Open 2017.

Nel primo set comincia bene Sarita: break nel quarto game ai vantaggi e avanti 3-1. La spagnola, però, reagisce immediatamente e con grande regolarità da fondo trova due break che le consentono di aggiudicarsi il parziale sul 6-4. Iberica che ottiene in questa frazione il 59% dei quindici in risposta alla prima dell’italiana.

Nel secondo set va in scena il valzer del break, un grande classico del tennis femminile. Entrambe le giocatrici hanno un rendimento deficitario al servizio, esponendosi all’efficacia della ribattuta. E’ un po’ così che si spiegano i sei break (tre per parte) nei primi otto game. Errani, però, ha il merito di rimanere attaccata al match mentalmente e a strappare a zero, con grandissima aggressività, la battuta alla rivale nel dodicesimo gioco, vincendo la frazione sul 7-5. La n.108 del ranking accresce la propria resa soprattutto con il fondamentale della risposta con cui raccoglie il 61% dei punti rispetto alla prima dell’avversaria.

Nel terzo set Sorribes Tormo, dopo i primi quattro game (2-2), decide di dire basta, favorendo l’azzurra che continua la propria avventura a Parma.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo