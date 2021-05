WTA Parma 2021, Sara Errani deve arrendersi a Sloane Stephens. Azzurra ko in due set

Sara Errani deve alzare bandiera bianca al cospetto di Sloane Stephens. Niente da fare per l’azzurra (n.108 del ranking) impegnata nei quarti di finale del torneo WTA di Parma 2021.

Sarita, infatti, è stata sconfitta dalla tennista americana per 6-3 6-0 in un match durato 1 ora e 26 minuti. Dopo aver lottato nel primo parziale, l’azzurra è stata letteralmente investita dai colpi potenti della statunitense, dominante nel secondo parziale.

Nel primo set la partenza è ad handicap per la nostra portacolori: Stephens concede solo un quindici in apertura e comanda lo operazioni sul 2-0. La n. 108 del mondo, però, ha il merito di rispondere quasi subito al pressing dell’avversaria, cogliendo il controbreak nel quarto gioco.

Sfortunatamente per l’italiana, la resa al servizio non è sufficiente (50% dei punti raccolti con la prima) e per questo la risposta di Stephens ha vita facile, come certificato dal 55% dei quindici ottenuti contro la prima in battuta di Sara. Non è un caso che la n.65 del ranking metta in fila due break, ponendo fine alla frazione sul 6-3.

Nel secondo set la vincitrice degli US Open 2017 si esibisce in un soliloquio. Errani viene travolta dall’aggressività della rivale e i break purtroppo sono in serie. Si tramuta il 6-0, con l’americana che conclude in bellezza: il 60% dei punti vinti al servizio e il 61% in risposta.

Foto: Pier Colombo