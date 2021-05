Tennis, ATP Ginevra 2021: Marco Cecchinato resiste per due set, poi cede a Denis Shapovalov

Marco Cecchinato saluta il torneo ATP di Ginevra dopo la sconfitta nel secondo turno contro il canadese Denis Shapovalov, numero 15 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-7 7-5 6-1. Una buona prestazione per due set per il siciliano, sparito poi dal campo nella terza frazione appena subito il break. Sette comunque gli ace del nativo di Palermo, contro i 15 del nordamericano (anche 9 doppi falli), con il servizio che ha abbandonato Cecchinato nel terzo set (solo il 44% dei punti vinti con la prima).

Dopo un inizio di primo set equilibrato, Shapovalov strappa a zero il servizio a Cecchinato nel quinto game. Il siciliano ha subito l’occasione del controbreak, ma non sfrutta due occasioni nel gioco successivo. Il set sembra prendere la direzione del nordamericano, ma Cecchinato riesce proprio all’ultima chance a togliere la battuta al numero 15 del mondo, pareggiando sul 5-5. Il siciliano difende poi ben tre palle break nell’undicesimo gioco e si va al tie-break, che viene vinto dall’italiano per 7-4.

La battaglia prosegue anche nel secondo set. Shapovalov può allunga subito sul 2-0, ma Cecchinato riesce ad annullare la palla break. Il nativo di Palermo ha poi lui due break point nel quinto game, ma questa volta è il canadese a schivare il pericolo e tenere la battuta. Tutto pare indirizzato verso un nuovo tie-break ed invece Cecchinato ha un passaggio a vuoto nel dodicesimo game e perde servizio e set per 7-5.

Il momento negativo dell’italiano prosegue anche ad inizio terzo set. Cecchinato si vede strappare il servizio dopo un lottato secondo game e Shapovalov allunga fino al 3-0. Il siciliano sparisce dal campo e perde anche a zero il turno di battuta nel sesto gioco, con il canadese che chiude i conti per 6-1, qualificandosi per i quarti di finale.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Oscar Barroso / LivePhotoSport.it