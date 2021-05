WTA Parma 2021, Errani sconfitta da Stephens. In semifinale anche Gauff, Siniakova e Wang

Si sono da poco conclusi i quarti di finale del WTA di Parma. Niente da fare per Sara Errani che cede di fronte a una scatenata Sloane Stephens. La statunitense ha vinto in maniera netta con il punteggio di 6-3 6-0. Le statistiche mostrano in maniera chiara la differenza che si è vista in campo.

La 34enne nativa di Bologna ha sofferto molto al servizio e il 25% di punti ottenuti con la seconda, contro il 56% dell’americana, rappresentano un handicap al quale non è riuscita a trovare soluzione. Stephens ha gestito molto bene anche i momenti chiave della sfida annullando ben sette delle otto palle break, mentre Errani è riuscita a centrare il medesimo obiettivo solo otto volte su quattordici.

Nessun problema per l’altra statunitense Cori Gauff che ha impiegato poco più di un’ora per rifilare un doppio 6-3 alla russa Amanda Anisimova. L’americana in semifinale affronterà la ceca Katerina Siniakova che si è sbarazzata della transalpina Caroline Garcia col punteggio di 7-5 6-1.

A chiudere il quadro dei quarti di finale il match più equilibrato e spettacolare, quello tra la croata Petra Martic e la cinese Qiang Wang. L’asiatica dopo essersi imposta nel primo set 7-6 ha subito il ritorno della numero 2 del seeding che ha riportato in parità il conto dei set vincendo 6-3. Nel terzo e decisivo parziale, però, la cinese è stata brava a sfruttare le occasioni concesse dall’avversaria chiudendo 7-5.

Foto: Live Photo Sport