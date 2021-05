ATP Lione 2021, Jannik Sinner rimontato e battuto negli ottavi da Arthur Rinderknech

Oggi, giovedì 20 maggio, il torneo degli Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Lione, in Francia, vede giocarsi gli ultimi cinque incontri del secondo turno del tabellone principale di singolare maschile.

Nell’ultimo dei match odierni l’azzurro Jannik Sinner, numero 6 del seeding, perde contro il lucky loser transalpino Arthur Rinderknech, vincente in rimonta per 6-7 (7) 6-2 7-5 dopo una battaglia lunga due ore e 34 minuti. Domani ai quarti per il francese la sfida con il britannico Cameron Norrie.

Nel primo set il primo a scappare in avanti è il transalpino, capace di operare il break a quindici nel quarto game. Sinner resta in scia e nel settimo gioco trova il controbreak alla terza occasione. L’azzurro annulla due set point sul 4-5, resta nel set e trascina la contesa al tie break. Dopo dodici punti consecutivi vinti dal giocatore al servizio, Sinner trova il minibreak che vale il 7-6 ma non chiude, ma resta avanti 8-7 e con un nuovo minibreak chiude 9-7 dopo un’ora di battaglia.

Nella seconda partita i game sono tutti molto lottati, ma Sinner per due volte è costretto ai vantaggi nel terzo e nel quinto game, ed in entrambe le occasioni il transalpino trova il break. Avanti 5-1 il francese deve soltanto amministrare e chiude comodamente sul 6-2 in 34 minuti.

La frazione decisiva vede ancora una volta il francese avvantaggiarsi nel corso del terzo game, ma questa volta Sinner reagisce e nel sesto game trova l’aggancio sul 3-3. Nel settimo gioco l’azzurro perde nuovamente il servizio e nel game seguente sciupa l’opportunità per il 4-4, permettendo al francese di salire 5-3. Sinner, però resta in partita e nel decimo game centra il controbreak che vale il 5-5. Rinderknech però vince otto degli ultimi nove punti giocati e chiude sul 7-5 dopo un’ora di gioco.

Le statistiche rispecchiano la supremazia finale del francese: il conto dei punti vinti recita 111-99 per il francese, che converte 6 delle 13 palle break costruite, mentre ne concede all’azzurro appena 9, perdendo il servizio in 3 circostanze. Il transalpino serve 10 ace, spesso decisivi nei momenti di difficoltà.

