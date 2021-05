WTA Belgrado, la pioggia rovina il programma, conclusa solo una partita

Anche Belgrado viene colta dal maltempo e, di conseguenza, il torneo WTA in corso di svolgimento nella capitale serba si ritrova a dover recuperare delle partite per la seconda volta. Se nella transizione tra ieri e oggi erano tre le partite da recuperare, ad oggi si sono aggiunti gli altri due quarti di finale già formati sulla carta.

L’unica partita che si è riusciti a completare è la vittoria della colombiana Maria Camila Osorio Serrano contro la russa Kamilla Rakhimova. Match pieno di ribaltamenti di fronte, ma alla lunga la colombiana ha fatto venir fuori il suo talento, vincendo 44 punti dei 99 finali in risposta e chiudendo la partita sul 4-6 6-3 6-4. Da lì in poi, inizia il brutto tempo e in pratica non si gioca più: si interrompe sul set pari la sfida tra l’ungherese Reka-Luca Jani e la russa Anna Kalinskaya.

Rimandati a domani gli altri tre match in programma: rimandato ancora una volta l’ottavo di finale tra Leylah Annie Fernandez e Viktoria Tomova, così come le due sfide valide per i quarti di finale, una tra Nadia Podoroska ed Anja Konjuh e l’altra tra Aliaksandra Sasnovich e la stessa Maria Camila Osorio Serrano, che avrebbe dovuto ricalcare i campi serbi dopo il successo di questa mattina.

Ora a Belgrado bisognerà ricostruire il programma per evitare accavallamenti o partite direzionate dalla troppa stanchezza di una delle due contendenti. Pioggia permettendo.

WTA BELGRADO, RISULTATI 20 MAGGIO

M. C. Osorio Serrano b. K. Rakhimova 4-6 6-3 6-4

R-L. Jani – A. Kalinskaya 4-6 6-1 interrotta

