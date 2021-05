WTA Parma 2021, Camila Giorgi al 2° turno, bene Di Giuseppe e Pigato cede a Serena Williams

Due vittorie e una sconfitta: è questo il bilancio del tennis femminile italiano nel WTA di Parma in questa giornata. Sulla terra rossa emiliana Camila Giorgi e Martina Di Giuseppe hanno ottenuto due successi importanti per il loro percorso.

La marchigiana, decisa a dimenticare la cocente sconfitta di Roma contro la spagnola Sorribes Tormo, si è imposta in tre set contro l’americana Christina McHale (n.95 del ranking): 6-7 (4) 6-4 6-4 lo score in favore dell’azzurra, capace di rimontare dopo un sanguino primo parziale perso al tie-break. Per Giorgi, quindi, il nome della prossima avversaria verrà fuori dalla sfida tra la testa di serie n.3 Gauff e Kanepi.

Ha risposto presente, come detto, Di Giuseppe (n.219 del ranking): 7-5 7-6 (5) per la nostra portacolori contro la giapponese Nao Hibino (n.84 del ranking). Una partita nella quale l’azzurra ha messo in evidenza delle ottime dotate caratteriali, fondamentali per prevalere. Nel prossimo round l’italiana è attesa dal match contro la cinese Qiang Wang (n.48 del ranking), uscita vittoriosa dalla sfida contro la nipponica Misaki Doi (n.82 del mondo) per 6-2 5-7 6-1.

Niente da fare Lisa Pigato (n.572 del ranking), che però si è regalata l’emozione di giocare contro l’ex n.1 del mondo Serena Williams (attuale n.8 WTA): 6-3 6-2 il punteggio in favore della tennista statunitense, che si è concessa anche una foto con Lisa. Per Serena ci sarà nel prossimo turno la partita contro la ceca Katerina Siniakova (n.68 del ranking), a segno per 6-1 6-3 contro la danese Clara Tauson (n.90 del mondo).

Da segnalare il ko di Venus Williams (n.102 del mondo), sconfitta dalla qualificata slovacca Anna Karolina Schmiedlova per 5-7 6-2 6-2, mentre avanzano la francese Carolina Garcia (vittoriosa per 6-4 6-4 contro Ormaechea), Sorribes Tormo (6-4 6-2 contro l’americana Pera) e Sloane Stephens (7-6 (4) 6-4 contro McNally).

