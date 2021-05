Vuelta a Andalucia 2021: Cavendish sfida Greipel nelle volate, Miguel Angel Lopez cerca il suo primo successo stagionale

Domani inizierà la Vuelta a Andalucia 2021, una breve corsa a tappe che, in via del tutto eccezionale, quest’anno si tiene a maggio e non a febbraio. Il percorso è composto da cinque tappe, tutte non banali, seppure un paio potrebbero essere destinate ai velocisti. Il grande favorito per il successo finale è il colombiano Miguel Angel Lopez (Movistar), il quale ha fatto il suo esordio stagionale solo al Giro di Romandia e cerca la sua prima vittoria in quest’annata.

Tra i corridori che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote a Superman, in classifica generale, troviamo, innanzitutto, il britannico Ethan Hayter (Ineos), il quale è arrivato secondo alla recente Volta ao Algarve, e lo spagnolo Jonathan Lastra (Caja Rural), che è fresco di quarto posto alla sopraccitata Volta ao Algarve e di seconda piazza al Trofeo Serra Tramuntana, una delle prove del Challenge Mallorca.

Altri nomi interessanti per la classifica generale sono: il navarro Oscar Rodriguez (Astana), l’australiano Robert Stannard (BikeExchange), il duo della Jumbo-Visma composto dal neerlandese Antwan Tolhoek e dal neozelandese Finn Fisher-Black, l’irlandese Edward Dunbar (Ineos), il secondo classificato del Giro di Turchia Jay Vine (Alpecin-Fenix), l’azzurro Nicola Conci (Trek-Segafredo), il catalano Roger Adria (Kern Pharma) e il russo Ilnur Zakarin (Gazprom).

Nonostante il tracciato tortuoso, oltretutto, saranno presenti diverse ruote veloci di qualità. Spiccano le leggende delle volate Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), il quale è rinato in questo 2021, e Andre Greipel (Israel Start-UP), fresco vincitore del Trofeo Alcudia. Saranno della partita anche il norvegese Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), il danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo), il britannico Ben Swift (Ineos), il colombiano Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step), il basco Jon Aberasturi (Caja Rural), l’andaluso Juanjo Lobato (Euskaltel-Euskadi) e l’azzurro Matteo Trentin (UAE Team Emirates).

Foto: Lapresse