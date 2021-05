VIDEO Italia-Portogallo U21 3-5: highlights, gol e sintesi. Match rocambolesco, decisivo Jota ai supplementari

Epilogo molto amaro per l’Italia Under 21 di Paolo Nicolato al termine di un quarto di finale a dir poco rocambolesco, in cui gli Azzurrini hanno sempre dovuto rincorrere per poi avere la peggio ai tempi supplementari contro un Portogallo più talentuoso ma deficitario in fase difensiva.

5-3 il punteggio finale in favore dei lusitani, che volano così in semifinale agli Europei Under 21 2021 di calcio maschile contro i coetanei della Spagna. Decisivo stasera il gol di Jota a dieci minuti dallo scadere dei supplementari, oltre alla doppietta nel primo tempo di Dany Mota. All’Italia non bastano i gol di Pobega, Scamacca e Cutrone.

Di seguito gli highlights, i momenti salienti ed i gol della sfida tra Italia e Portogallo per i quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio:

HIGHLIGHTS ITALIA-PORTOGALLO U21

IL GOL IN ROVESCIATA AL 6′ DI DANY MOTA:

Que barbaridad el gol que acaba de hacer Dany Mota. Ya fue importante en la fase de grupos y hoy adelanta a los suyos el jugador del Monza. 1-0 para Portugal. pic.twitter.com/8puLtFWo6a — David Blanco. (@David__Blanco10) May 31, 2021

LA DOPPIETTA DI DANY MOTA:

DOBLETE DE DANY MOTA 🇵🇹 ¿Pero quién para a este tío? 🤯#U21EURO pic.twitter.com/o2dZhNUnyh — Youth Football (@YouthFootball90) May 31, 2021

IL GOL DI POBEGA PER L’ITALIA AL 45′:

EL GOL DE ITALIA 🇮🇹 Tommaso Pobega en el descuento de la primera parte. La Azurri recorta distancias, se pone muy interesante el partido! #U21EURO pic.twitter.com/ilgYBWUEP8 — Youth Football (@YouthFootball90) May 31, 2021

IL GOL DEL 3-1 DI RAMOS:

No estaba siendo su mejor partido, pero eso a Gonçalo Ramos le da igual. Nuevo gol del canterano del Benfica con Portugal U21 ante Italia. Hace un año jugaba como mediocentro en el Benfica B, ahora te define al primer toque sin esfuerzo. Es buenísimo.pic.twitter.com/NjG68b5RWR — Pablo Burrueco (@pabloburru) May 31, 2021

IL GOL DI SCAMACCA PER IL 2-3 AL 60′:

IL PAREGGIO 3-3 DI CUTRONE:

Cutrone levels it for Italy at the 88′.

_________________

3-3 | #PORITA pic.twitter.com/YOiAaZbFvA — B/R Goal (@br_goal) May 31, 2021

IL 4-3 DI JOTA AI SUPPLEMENTARI:

IL 5-3 DEFINITIVO DI CONCEICAO:

Foto: Lapresse