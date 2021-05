Una squadra giovane ma non solo. Ci sono tanti talenti nella formazione azzurra allenata dagli assistenti di Gianlorenzo Blengini, Antonio Valentini e Francesco Mattioli, che domani, venerdì 28 maggio, inizia la sua avventura nella VNL di Rimini. E’ una squadra che pesca a piene mani dalle Nazionali giovanili che negli ultimi anni sono riuscite a salire sul podio nelle varie competizioni nazionali e che comprende anche diversi giocatori che potrebbero puntare alla convocazione per Tokyo e che, quindi, vorranno assolutamente farsi trovare pronti al momento delle scelte di Blengini.

I convocati sono i seguenti. ALZATORI: Riccardo Sbertoli, Luca Spirito. OPPOSTI: Luca Vettori, Giulio Pinali. SCHIACCIATORI: Alessandro Michieletto, Francesco Recine, Mattia Bottolo, Oreste Cavuto, Daniele Lavia, Davide Gardini. CENTRALI: Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca. LIBERI: Fabio Balaso, Filippo Federici, Leonardo Scanferla.

Le scelte sono abbastanza facili da spiegare: di questo gruppo fanno parte tutti gli atleti convocati inizialmente che, anche per via del Covid, non sono riusciti a fare esperienze importanti a livello internazionale nelle ultime stagioni. In più ci sono alcuni elementi che potrebbero rientrare in gioco per Tokyo, a partire da Luca Vettori, l’opposto che potrebbe essere chiamato come vice-Zaytsev, fino agli schiacciatori Daniele Lavia e Alessandro Michieletto che potrebbero giocarsi l’ultimo posto disponibile per i Giochi, qualora Blengini decidesse di portare con sè uno schiacciatore come Jiri Kovar dalle caratteristiche molto specifiche ma utilissime alla causa.

Alternativa a Kovar potrebbe essere proprio la scelta di un secondo libero, come accadde a Rio e a quel punto Fabio Balaso avrebbe sicuramente la precedenza su tutti gli altri. Di questo gruppo fa parte anche Riccardo Sbertoli che, a meno di sorprese dell’ultima ora, sarà inserito nei 12 da portare a Tokyo come alternativa a Simone Giannelli.

Particolare attenzione per tre elementi che potranno essere giocatori di grande prospettiva: Francesco Recine, reduce da un grande campionato a Ravenna, Lorenzo Cortesia, il centrale di Trento, spesso chiamato in causa da Lorenzetti e Mattia Bottolo, giovanissimo schiacciatore ricevitore di Padova che potrebbe davvero diventare uno dei punti di riferimento futuri della Nazionale azzurra.

