Miriam Sylla è la nuova capitana della Nazionale Italiana di volley femminile. L’investitura è stata ufficialmente comunicata dal CT Davide Mazzanti durante la conferenza stampa in cui ha presentato il gruppo che si sta allenando per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La schiacciatrice avrà così l’onore di indossare la maglia con la “lasagna” sotto al numero e di guidare le compagne di squadra in campo, durante la stagione più importante dell’ultimo lustro. L’Italia si presenterà ai Giochi per conquistare una medaglia e ha tutte le carte in regola per riuscirci.

La 26enne rileva Cristina Chirichella, che era stata a capo della Nazionale ai Mondiali 2018 (terminati con la medaglia d’argento) e agli Europei 2019 (conclusi con l’argento). Il martello di Conegliano è un riferimento della Nazionale e si è sempre distinta per la sua grinta e caparbietà, facendosi apprezzare per delle notevoli doti offensive e palesando dei miglioramenti in difesa nell’ultimo anno. La Pantera è reduce da una stagione strepitosa con la casacca dell’Imoco, vincendo Champions League, Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana. La nativa di Palermo è stata titolarissima ai Mondiali 2018 e agli Europei 2019, occasioni in cui è sempre stata premiata come miglior schiacciatrice del torneo.

Il CT Davide Mazzanti ha spiegato il motivo della sua scelta: “Ho chiesto un sacrificio a Chirichella per la fascia di capitano che andrà a Sylla, questo per mettere tutte le centrali alla pari, ma questo nulla toglie a Cristina per quanto fatto da capitano e per il gioco“. Il tecnico parte dall’idea di portare a Tokyo 3 centrali e 1 libero, ma “sarà il campo a dire se sarà così o no“.

Mazzanti ha proseguito: “La fascia a Sylla è per quello che ho visto nell’ultimo Europeo e per il percorso che ha fatto dentro la Nazionale. Per l’energia che trasmette è quella più idonea“.

In sostanza le centrali Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela Folie, Sarah Fahr si giocano i tre posti sull’aereo per il Giappone. Il libero sarà Monica De Gennaro. L’intento è dunque quello di portare cinque schiacciatrici: oltre a Miriam Sylla spazio a Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Alessia Gennari e Indre Sorokaite, schierabile anche come opposto (ruolo in cui l’Italia si affida al fenomeno Paola Egonu).

Foto LiveMedia/Lisa Guglielmi