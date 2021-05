Volley, Italia-Slovenia Nations League: programma, orario, tv, streaming

Dopo l’esordio contro la Polonia, l’avventura dell’Italia nella Nations League 2021 di volley proseguirà sabato 29 maggio con la seconda partita di questa kermesse in scena a Rimini. Gli azzurri scenderanno in campo per affrontare la Slovenia, avversario impegnativo ed esigente che metterà a dura prova la nostra Nazionale. Dopo l’incrocio contro i Campioni del Mondo, i padroni di casa se la dovranno vedere con i balcanici in un test già importante in ottica qualificazione alla Final Four.

Va ricordato che l’Italia non scenderà in campo con la formazione tipo perché Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Simone Giannelli e tutte le altre stelle sono a Roma per prepararsi in vist delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma tra un paio di mesi. Ai giovani selezionati dal CT Chicco Blengini spetterà il compito di tenere testa a un avversario che nelle ultime stagioni è stato in grado di disputare una finale agli Europei e di ottenere ottimi risultati.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di LA7 e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-SLOVENIA NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO

SABATO 29 MAGGIO:

18.00 Italia-Polonia

ITALIA-SLOVENIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di LA7.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB