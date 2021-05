Volley, Italia-Polonia Nations League: programma, orario, tv, streaming

Venerdì 28 maggio (ore 19.30) incomincerà l’avventura dell’Italia nella Nations League 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale esordirà contro la Polonia nella “bolla” di Rimini, dove la competizione si svolgerà in tutta la sua interezza per le prossime cinque settimane. La kermesse torna a essere protagonista in estate dopo la forzata cancellazione dell’anno scorso a causa della pandemia. Si giocherà senza pubblico e in situazione di totale sicurezza, anche se molte Nazionali hanno deciso di non presentarsi con la formazione tipo perché gli uomini di punta sono impegnati nei collegiali di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Anche l’Italia ha deciso di seguire questa direzione: Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Simone Giannelli e tutte le altre stelle sono a Roma per preparare la rassegna a cinque cerchi. Ci si presenta in terra romagnola con un sestetto di riserva che avrà comunque tutte le possibilità per ben figurare. Lo stesso farà verosimilmente la Polonia, Campione del Mondo che preserverà tutti i suoi uomini di riferimento in vista della rassegna a cinque cerchi.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di LA7 e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-POLONIA NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO

VENERDÌ 28 MAGGIO:

19.30 Italia-Polonia

ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di LA7.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB