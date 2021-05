L’Italia inizia a tutti gli effetti la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nostra Nazionale entrerà davvero nel vivo nel percorso che conduce ai Giochi in occasione del prossimo collegiale, in programma a Cavalese (in provincia di Trento) dal 21 al 29 maggio. Il CT Davide Mazzanti ha convocato quattordici atlete, tra le quali sceglierà verosimilmente le dodici giocatrici che saliranno sull’aereo alla volta del Giappone tra un paio di mesi.

Sono presenti tutte le big. Ritornano la fuoriclasse Paola Egonu, la fresca nuova capitana Miriam Sylla, la regista Ofelia Malinov, le schiacciatrici Caterina Bosetti, Elena Pietrini e Alessia Gennari, il libero Monica De Gennaro, l’attaccante Indre Sorokaite e le centrali che si giocano i tre posti per le Olimpiadi (Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr). Per il momento è assente l’altra centrale Raphaela Folie, presenti anche le palleggiatrici Alessia Orro e Giulia Gennari, il libero Beatrice Parrocchiale.

A giugno sono previsti altri due collegiali a Caorle (1-12 e 15-26 giugno), poi dal 29 giugno al 10 luglio andrà in scena uno stage all’estero con alcune amichevoli. La partenza per Tokyo è fissata il 16 luglio, le Olimpiadi inizieranno sette giorni più tardi. L’Italia si presenterà nel Sol Levante con l’obiettivo di conquistare una medaglia e tentare l’assalto al metallo più prezioso. Di seguito le convocate dell’Italia per il primo collegiale di avvicinamento alle Olimpiadi.

CONVOCATE COLLEGIALE ITALIA VOLLEY FEMMINILE

PALLEGGIATRICI: Alessia Orro, Ofelia Malinov, Giulia Gennari

OPPOSTO: Paola Egonu

SCHIACCIATRICI: Indre Sorokaite (schierabile come opposto), Alessia Gennari, Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Miriam Sylla

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr

LIBERO: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale

Foto: FIVB