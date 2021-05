L’Italia inizia con una sconfitta il proprio percorso nella Volleyball Nations League. Gli azzurri, presentatisi in questa competizione con tanti volti giovani, si è dovuta arrendere alla Polonia, campione del mondo, sul punteggio di 3-0 (25-19, 25-20, 25-18).

La formazione guidata da Antonio Valentini ha cercato di mettere in campo tutto quello che aveva, mostrando a tratti anche qualcosa di interessante sul piano del gioco, ma peccando in termini di continuità come anche normale che sia. Nazionale che ha schierato al via una diagonale Sbertoli-Nelli, Galassi e Cortesia al centro, Bottolo e Michieletto gli schiacciatori con Balaso libero.

Pertanto Valentini ha dato modo a tanti di esordire con la maglia azzurra e questo sarà sicuramente utile per la crescita del gruppo che ha bisogno di maturare tanta esperienza.

“Abbiamo pagato dazio, la Polonia è una formazione di altissimo valore e sapevamo che sarebbe stato difficile. Noi abbiamo giocato a sprazzi, commettendo un po’ troppi errori e soprattutto non riuscendo ad incidere come avremmo dovuto in attacco. Prendiamo però quello che di buono c’è stato e pensiamo immediatamente alla gara di domani dove dovremmo sicuramente fare meglio“, le parole di Valentini (fonte: Federvolley)

