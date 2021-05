Non è stata una seconda parte di giornata esaltante come la prima al torneo 4 stelle di Sochi in Russia per l’italia del beach volley, che ha perso una delle tre coppie in lizza e attende le due sfide in campo maschile valide per gli ottavi di finale in programma domattina.

Menegatti/Orsi Toth, dopo aver conseguito la qualificazione matematica ai Giochi olimpici ottenuta in mattinata, sono uscite dal torneo con una netta sconfitta (0-2) contro le olandesi Keizer/Meppelink. Un po’ scariche psicologicamente le azzurre che perdono subito contatto dalle rivali nel primo set, uscendo sconfitte 21-12. Secondo set equilibratissimo con le azzurre che se la giocano alla pari ma si devono arrendere con il punteggio di 21-19.

In campo maschile i sedicesimi di finale non dicono del tutto bene alla coppia azzurra Rossi/Carambula, in corsa per la qualificazione olimpica. A sorpresa i lettoni Samoilovs/Smedins superano 2-0 i super campioni norvegesi Mol/Sorum, per la prima volta in tre anni eliminati ai sedicesimi, e si qualificano per gli ottavi, dove avranno buona possibilità di superare il turno contro gli svizzeri Heidrich/Gerson. Due le buone notizie per gli azzurri: male che vada Kantor/Losiak e Samoilovs/Smedins si affronteranno tra loro ai quarti di finale e dunque una delle due coppie che inseguono Rossi/Carambula non andrà oltre i quarti e la coppia che sopravanzava di pochissimo gli azzurri, i cileni Grimalt/Grimalt sono stati eliminati ai sedicesimi e dunque saranno sicuramente scavalcati dagli azzurri nel ranking olimpico in vista dell’ultimo torneo.

In tutto questo intreccio il compito che attende Rossi/Carambula negli ottavi è durissimo. Alle 8 Rossi/Carambula affronteranno la coppia statunitense composta da Lucena e Dalhausser che a Cancun ha battuto gli italiani in due set nella finale per il terzo posto del secondo torneo. Sempre alle 8 compito meno impossibile sulla carta per Lupo/Nicolai, sempre negli ottavi di finale, che affronteranno gli austriaci Seidl/Waller che dunque completano il “giro” delle coppie italiane in questo torneo. Hanno infatti eliminato Windisch/Cottafava nelle qualificazioni ed hanno perso contro Rossi/Carambula nella finale del girone.

Ottavi di finale femminili: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (22-24, 21-18, 15-13), Barbara/Carol (BRA)-Agatha/Duda (BRA) 1-2 (18-21, 21-15, 11-15), Kozuch/Ludwig (GER)-Alix/April (USA) 0-2 (20-22, 12-21), Sponcil/Claes (USA)-Stockman/Kolinske (USA) 2-0 (21-15, 21-18), Bansley/Brandie (CAN)-Megan/Nicole (CAN) 2-1 (21-19, 19-21, 15-10), Bieneck/Schneider (GER)-Kravcenoka/Graudina (LAT) 0-2 (17-21, 16-21), Keizer/Meppelink (NED)-Menegatti/Orsi Toth (ITA) 2-0 (21-12, 21-19), Hüberli/Betschart (SUI)-Heidrich/Vergé-Dépré (SUI) 2-0 (21-19, 21-14).

Quarti di finale femminili: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Agatha/Duda (BRA) 2-0 (21-19, 21-19), Alix/April (USA)-Sponcil/Claes (USA) 1-2 (18-21, 21-19, 7-15), Bansley/Brandie (CAN)-Kravcenoka/Graudina (LAT) 1-2 (21-16, 18-21, 11-15), Keizer/Meppelink (NED)-Hüberli/Betschart (SUI) 0-2 (14-21, 18-21)

Semifinali femminili: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Sponcil/Claes (USA), Kravcenoka/Graudina (LAT)-Hüberli/Betschart (SUI)

Finali terzo posto gironi maschili: Azaad/Capogrosso (ARG)-Ehlers/Flüggen (GER) 2-1 (21-17, 17-21, 15-9), Shustrov/Gusev (RUS)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 0-2 (17-21, 14-21), Thole/Wickler (GER)-Grimalt/Grimalt (CHI) 0-2 (0-21, 0-21), Mol/Berntsen (NOR)-Herrera/Gavira (ESP) 2-0 (22-20, 21-12), Boermans/de Groot (NED)-Samoilovs/Smedins (LAT) 0-2 (18-21, 17-21), Gibb/Crabb (USA)-Andre/George (BRA) 2-1 (18-21, 26-24, 15-12), Krattiger/Breer (SUI)-Guto/Arthur (BRA) 2-0 (21-18, 21-9).

Sedicesimi di finale maschili: Kuvichka/Kislytsyn (RUS)-Krattiger/Breer (SUI) 0-2 (12-21, 15-21), Mol/Sørum (NOR)-Samoilovs/Smedins (LAT) 1-2 (18-21, 21-14, 10-15), Lucena/Dalhausser (USA)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-12, 26-24), Seidl/Waller (AUT)-Azaad/Capogrosso (ARG) 2-0 (21-16, 26-24), Plavins/Tocs (LAT)-Fijalek/Bryl (POL) 0-2 (16-21, 15-21), Bourne/Crabb (USA)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-0 (21-17, 21-18), Cherif/Ahmed (QAT)-Gibb/Crabb (USA) 2-0 (21-19, 25-23), Alison/Álvaro Filho (BRA)-Mol/Berntsen (NOR) 2-0 (21-10, 21-18),

Ottavi di finale maschili: Kantor/Losiak (POL)-Krattiger/Breer (SUI), Heidrich/Gerson (SUI)-Samoilovs/Smedins (LAT), Carambula/Rossi (ITA)-Lucena/Dalhausser (USA), Nicolai/Lupo (ITA)-Seidl/Waller (AUT), Varenhorst/van de Velde (NED)-Fijalek/Bryl (POL), Semenov/Leshukov (RUS)-Bourne/Crabb (USA), Perusic/Schweiner (CZE)-Cherif/Ahmed (QAT), Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Alison/Álvaro Filho (BRA).

